Россиянам разъяснили, кто получит прибавку к пенсии в марте

Россиянам разъяснили, кто получит прибавку к пенсии в марте

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Рост выплат в марте 2026 года будет связан с наступлением обстоятельств, которые предусмотрены пенсионным законодательством. Кто получит прибавку к пенсии, рассказал агентству “Прайм” профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Самая заметная прибавка, по его словам, полагается гражданам, достигшим в феврале 80-летнего возраста. Для них с марта фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится в два раза. В 2026 году базовая величина этой выплаты составляет 9 584 рубля 69 копеек, соответственно, с марта фиксированная часть будет более 19 000 рублей.Также после достижения пенсионером 80-летнего возраста у человека, который ухаживает за ним, появляется право на компенсационную выплату. Ее размер в 2026 году составляет 1 413 рублей 86 копеек. Эта сумма включается в пенсию и перечисляется вместе с ней.Прибавка ожидает и инвалидов первой группы, которым впервые установлена инвалидность в феврале 2026 года. Им также с марта полагается двойная фиксированная выплата."Пенсия может вырасти и у тех, кто ранее работал и уволился. Речь идет о восстановлении индексаций, которые не применялись в период занятости", - поясняет юрист.Решение о выплате в новом размере принимается в месяце, следующем за тем, когда Социальный фонд получил сведения о прекращении работы, а повышенную сумму перечисляют еще через месяц. Поэтому пенсионеры, которые прекратили трудиться, например, в январе 2026 года, могут в марте получить увеличенный размер выплаты.Также Виноградов напоминает, что перерасчет возможен при уточнении стажа или заработка. Если в расчет включаются ранее неучтенные периоды либо исправляются сведения лицевого счета, размер пенсии пересматривается, а за прошедшее время может быть произведена доплата.В большинстве случаев подавать заявление на перерасчет не требуется. Социальный фонд получает сведения автоматически, и повышенный размер отражается в ближайшей выплате. Если основания возникли, а сумма не изменилась, чаще всего причина связана с отсутствием сведений в системе, и тогда требуется проверка данных.

