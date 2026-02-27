На Крымском мосту задерживаются десять пассажирских поездов

https://1prime.ru/20260227/poezda-867866415.html

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Десять пассажирских поездов задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту, отставание от графика составляет от 1 до 3,5 часов, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД). Задержаны 10 пассажирских поездов: №328 Кисловодск – Симферополь, №92 Москва – Севастополь, №316 Адлер – Симферополь, №196 Москва – Симферополь, №162 Пермь – Симферополь, №67 Симферополь – Москва, №327 Симферополь – Кисловодск, №77 Симферополь – Санкт-Петербург, №195 Симферополь – Москва, №91 Севастополь – Москва. В СКЖД отметили, что в настоящее время движение возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов

