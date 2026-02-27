"Не смогут справиться". СМИ раскрыли, что Польша приготовила Украине

https://1prime.ru/20260227/polsha-867879828.html

Варшаве необходимо разработать план по закрытию границы Польши и Украины на фоне роста преступности, пишет Матеуш Пискорский в статье для Myśl Polska. | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T16:53+0300

2026-02-27T16:53+0300

2026-02-27T16:54+0300

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Варшаве необходимо разработать план по закрытию границы Польши и Украины на фоне роста преступности, пишет Матеуш Пискорский в статье для Myśl Polska."Мы, безусловно, можем рассмотреть определенные меры по ограничению масштабов всех проявлений украинской преступности. Польша столкнется с реальными проблемами, с которым не смогут справиться полицейские, не готовые противостоять привыкшим убивать вооруженным преступникам. Мы просто не можем позволить этим преступникам проникнуть в нашу страну. С этой целью ответственные органы должны уже сегодня подготовить план полного закрытия и блокады польско-украинской границы", — сообщается в материале.Автор считает, что Варшава должна провести консультации с соседними странами Европейского союза и построить заградительное сооружение на украинской границе."Если мы сейчас не закроем границу, то лихие, полные бандитизма 1990-е годы вскоре могут показаться нам детской забавой", — заключил он.На прошлой неделе глава польской полиции Марек Боронь в интервью Gazeta Wyborcza сообщил, что Польшу может ожидать значительное увеличение уровня преступности после завершения конфликта на Украине из-за наплыва боевиков. Он также отметил, что польские правоохранительные органы активно сотрудничают с коллегами из Украины в борьбе с незаконным оборотом веществ. После начала Россией специальной военной операции, по оценкам, от двух до трех миллионов украинских беженцев прибыли в Польшу. Практически сразу после этого Варшава предоставила гражданам Украины право легального пребывания на территории Польши, возможность трудоустройства, различные социальные пособия и доступ к медицинской системе. Однако в первой половине сентября польский сейм принял закон, отменяющий социальные выплаты для безработных граждан Украины.

2026

