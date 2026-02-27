Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поступления по НДФЛ в регионах показали наибольший рост в 2025 году - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260227/postuplenija-867865992.html
Поступления по НДФЛ в регионах показали наибольший рост в 2025 году
Поступления по НДФЛ в регионах показали наибольший рост в 2025 году - 27.02.2026, ПРАЙМ
Поступления по НДФЛ в регионах показали наибольший рост в 2025 году
Поступления по НДФЛ в регионах РФ в 2025 году среди всех бюджетообразующих налогов продемонстрировали наибольший рост почти во всех регионах, а поступления по... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T07:34+0300
2026-02-27T07:39+0300
экономика
россия
рф
вологодская область
республика коми
антон силуанов
минфин рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867865992.jpg?1772167178
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Поступления по НДФЛ в регионах РФ в 2025 году среди всех бюджетообразующих налогов продемонстрировали наибольший рост почти во всех регионах, а поступления по налогу на прибыль снизились в более чем 50 субъектах РФ, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". По НДФЛ поступления росли почти во всех регионах, отмечается в обзоре. "По итогам 2025 года все бюджетообразующие налоги, кроме налога на прибыль, показали рост. Наибольший рост среди бюджетообразующих налогов сложился по НДФЛ. Наибольший рост поступлений по НДФЛ произошел в Республике Дагестан (в 1,6 раза). Снижение наблюдалось в двух регионах – Иркутской и Вологодской областях, которое составило 0,6 и 5,3% соответственно", - говорится в обзоре. Отрицательная динамика по налогу на прибыль сложилась в 55 регионах, отмечают аналитики. "Сокращение доходов от налога на прибыль в 2025 году было обусловлено прежде всего ухудшением финансовых показателей в добывающей отрасли, промышленности и финансовой сфере", - отмечается в обзоре. Так, основными негативными факторами были удорожание заемного капитала и неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, выраженная в снижении цен на энергоносители, падении спроса на уголь и металлопродукцию, а также в сокращении объемов добычи и поставок нефти в соответствии с международными договоренностями по регулированию рынка, поясняют аналитики. "Наибольшее снижение наблюдалось в Республике Коми (-50,5% г/г) и Оренбургской области (-40,3% г/г) за счет уменьшения доходов крупных предприятий, нестабильной конъюнктуры цен на сырье и влияния внешнеэкономических факторов", - отмечается в обзоре. Министр финансов РФ Антон Силуанов в конце ноября 2025 года заявлял, что Минфин РФ предметно следит за ситуацией с бюджетной сбалансированностью в регионах и видит, какие сегодня есть проблемные точки. Поступление налога на прибыль снижается в связи с охлаждением экономики, и от этого страдают регионы с высоким уровнем бюджетной обеспеченности, говорил Силуанов. При этом поступления налога на доходы физических лиц растут примерно на 13%, и это существенно перекрывает снижение налога на прибыль, подчеркивал министр.
рф
вологодская область
республика коми
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, вологодская область, республика коми, антон силуанов, минфин рф, минфин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Вологодская область, республика Коми, Антон Силуанов, Минфин РФ, Минфин
07:34 27.02.2026 (обновлено: 07:39 27.02.2026)
 
Поступления по НДФЛ в регионах показали наибольший рост в 2025 году

"Эксперт РА": поступления по НДФЛ в 2025 году выросли почти во всех регионах

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Поступления по НДФЛ в регионах РФ в 2025 году среди всех бюджетообразующих налогов продемонстрировали наибольший рост почти во всех регионах, а поступления по налогу на прибыль снизились в более чем 50 субъектах РФ, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".
По НДФЛ поступления росли почти во всех регионах, отмечается в обзоре. "По итогам 2025 года все бюджетообразующие налоги, кроме налога на прибыль, показали рост. Наибольший рост среди бюджетообразующих налогов сложился по НДФЛ. Наибольший рост поступлений по НДФЛ произошел в Республике Дагестан (в 1,6 раза). Снижение наблюдалось в двух регионах – Иркутской и Вологодской областях, которое составило 0,6 и 5,3% соответственно", - говорится в обзоре.
Отрицательная динамика по налогу на прибыль сложилась в 55 регионах, отмечают аналитики. "Сокращение доходов от налога на прибыль в 2025 году было обусловлено прежде всего ухудшением финансовых показателей в добывающей отрасли, промышленности и финансовой сфере", - отмечается в обзоре.
Так, основными негативными факторами были удорожание заемного капитала и неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, выраженная в снижении цен на энергоносители, падении спроса на уголь и металлопродукцию, а также в сокращении объемов добычи и поставок нефти в соответствии с международными договоренностями по регулированию рынка, поясняют аналитики.
"Наибольшее снижение наблюдалось в Республике Коми (-50,5% г/г) и Оренбургской области (-40,3% г/г) за счет уменьшения доходов крупных предприятий, нестабильной конъюнктуры цен на сырье и влияния внешнеэкономических факторов", - отмечается в обзоре.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в конце ноября 2025 года заявлял, что Минфин РФ предметно следит за ситуацией с бюджетной сбалансированностью в регионах и видит, какие сегодня есть проблемные точки.
Поступление налога на прибыль снижается в связи с охлаждением экономики, и от этого страдают регионы с высоким уровнем бюджетной обеспеченности, говорил Силуанов. При этом поступления налога на доходы физических лиц растут примерно на 13%, и это существенно перекрывает снижение налога на прибыль, подчеркивал министр.
 
ЭкономикаРОССИЯРФВологодская областьреспублика КомиАнтон СилуановМинфин РФМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала