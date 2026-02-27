Поступления по НДФЛ в регионах показали наибольший рост в 2025 году

https://1prime.ru/20260227/postuplenija-867865992.html

МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Поступления по НДФЛ в регионах РФ в 2025 году среди всех бюджетообразующих налогов продемонстрировали наибольший рост почти во всех регионах, а поступления по налогу на прибыль снизились в более чем 50 субъектах РФ, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". По НДФЛ поступления росли почти во всех регионах, отмечается в обзоре. "По итогам 2025 года все бюджетообразующие налоги, кроме налога на прибыль, показали рост. Наибольший рост среди бюджетообразующих налогов сложился по НДФЛ. Наибольший рост поступлений по НДФЛ произошел в Республике Дагестан (в 1,6 раза). Снижение наблюдалось в двух регионах – Иркутской и Вологодской областях, которое составило 0,6 и 5,3% соответственно", - говорится в обзоре. Отрицательная динамика по налогу на прибыль сложилась в 55 регионах, отмечают аналитики. "Сокращение доходов от налога на прибыль в 2025 году было обусловлено прежде всего ухудшением финансовых показателей в добывающей отрасли, промышленности и финансовой сфере", - отмечается в обзоре. Так, основными негативными факторами были удорожание заемного капитала и неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, выраженная в снижении цен на энергоносители, падении спроса на уголь и металлопродукцию, а также в сокращении объемов добычи и поставок нефти в соответствии с международными договоренностями по регулированию рынка, поясняют аналитики. "Наибольшее снижение наблюдалось в Республике Коми (-50,5% г/г) и Оренбургской области (-40,3% г/г) за счет уменьшения доходов крупных предприятий, нестабильной конъюнктуры цен на сырье и влияния внешнеэкономических факторов", - отмечается в обзоре. Министр финансов РФ Антон Силуанов в конце ноября 2025 года заявлял, что Минфин РФ предметно следит за ситуацией с бюджетной сбалансированностью в регионах и видит, какие сегодня есть проблемные точки. Поступление налога на прибыль снижается в связи с охлаждением экономики, и от этого страдают регионы с высоким уровнем бюджетной обеспеченности, говорил Силуанов. При этом поступления налога на доходы физических лиц растут примерно на 13%, и это существенно перекрывает снижение налога на прибыль, подчеркивал министр.

