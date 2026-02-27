https://1prime.ru/20260227/primore-867861526.html

В Приморье к ВЭФ зарезервировали более 1,5 тысяч номеров

2026-02-27T03:16+0300

бизнес

экономика

приморский край

владивосток

рф

олег кожемяко

владимир путин

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Более 1,5 тысяч номеров зарезервировано к Восточному экономическому форуму в 2026 году, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В четверг в доме правительства состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума. "Работы над консолидацией номерного фонда мы ведем. На текущую дату уже зарезервировано более 1,5 тысяч номеров… Также сейчас идет работа по классификации гостиниц, чтобы они отвечали тем стандартам, которые сейчас уже прописаны, по наличию звезд и качеству обслуживания", - заявил Кожемяко на заседании. Помимо этого, в настоящий момент формируется культурная и спортивная программа. В рамках ВЭФ планируется проводить мероприятия федеральных, краевых и муниципальных учреждений культуры, а также представлять исторические и художественные проекты и театральные показы. ВЭФ в 2026 году состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.

2026

