Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье к ВЭФ зарезервировали более 1,5 тысяч номеров - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260227/primore-867861526.html
В Приморье к ВЭФ зарезервировали более 1,5 тысяч номеров
В Приморье к ВЭФ зарезервировали более 1,5 тысяч номеров - 27.02.2026, ПРАЙМ
В Приморье к ВЭФ зарезервировали более 1,5 тысяч номеров
Более 1,5 тысяч номеров зарезервировано к Восточному экономическому форуму в 2026 году, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T03:16+0300
2026-02-27T03:16+0300
бизнес
экономика
приморский край
владивосток
рф
олег кожемяко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867861526.jpg?1772151402
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Более 1,5 тысяч номеров зарезервировано к Восточному экономическому форуму в 2026 году, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В четверг в доме правительства состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума. "Работы над консолидацией номерного фонда мы ведем. На текущую дату уже зарезервировано более 1,5 тысяч номеров… Также сейчас идет работа по классификации гостиниц, чтобы они отвечали тем стандартам, которые сейчас уже прописаны, по наличию звезд и качеству обслуживания", - заявил Кожемяко на заседании. Помимо этого, в настоящий момент формируется культурная и спортивная программа. В рамках ВЭФ планируется проводить мероприятия федеральных, краевых и муниципальных учреждений культуры, а также представлять исторические и художественные проекты и театральные показы. ВЭФ в 2026 году состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.
приморский край
владивосток
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, приморский край, владивосток, рф, олег кожемяко, владимир путин
Бизнес, Экономика, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Владивосток, РФ, Олег Кожемяко, Владимир Путин
03:16 27.02.2026
 
В Приморье к ВЭФ зарезервировали более 1,5 тысяч номеров

Кожемяко: более 1,5 тысяч номеров зарезервировано к ВЭФ в 2026 году

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Более 1,5 тысяч номеров зарезервировано к Восточному экономическому форуму в 2026 году, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
В четверг в доме правительства состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума.
"Работы над консолидацией номерного фонда мы ведем. На текущую дату уже зарезервировано более 1,5 тысяч номеров… Также сейчас идет работа по классификации гостиниц, чтобы они отвечали тем стандартам, которые сейчас уже прописаны, по наличию звезд и качеству обслуживания", - заявил Кожемяко на заседании.
Помимо этого, в настоящий момент формируется культурная и спортивная программа. В рамках ВЭФ планируется проводить мероприятия федеральных, краевых и муниципальных учреждений культуры, а также представлять исторические и художественные проекты и театральные показы.
ВЭФ в 2026 году состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.
 
ЭкономикаБизнесПРИМОРСКИЙ КРАЙВладивостокРФОлег КожемякоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала