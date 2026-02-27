Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет по кодификации поддержал идею срока давности в сделках о приватизации - 27.02.2026
Совет по кодификации поддержал идею срока давности в сделках о приватизации
Совет по кодификации поддержал идею срока давности в сделках о приватизации - 27.02.2026, ПРАЙМ
Совет по кодификации поддержал идею срока давности в сделках о приватизации
Совет по кодификации при президенте РФ поддержал инициативу о введении сроков давности при оспаривании сделок о приватизации, сообщила пресс-служба... | 27.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Совет по кодификации при президенте РФ поддержал инициативу о введении сроков давности при оспаривании сделок о приватизации, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Минэкономразвития ранее в пятницу предложило закрепить в Гражданском кодексе норму, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет. "Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте РФ на заседании в пятницу, 26 февраля, поддержал законопроект о введении сроков давности при оспаривании сделок о приватизации. Инициатива разработана Минэкономразвития России по поручению правительства, согласована с министерством юстиции и министерством финансов", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что инициатива не затрагивает антикоррупционные иски, а также вопросы изъятия имущества, которое используется в экстремистских целях, а также с нарушением законодательства о стратегических предприятиях.
россия, общество , рф
РОССИЯ, Общество , РФ
13:32 27.02.2026
 
Совет по кодификации поддержал идею срока давности в сделках о приватизации

Совет по кодификации поддержал идею введения сроков давности при оспаривании приватизации

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Совет по кодификации при президенте РФ поддержал инициативу о введении сроков давности при оспаривании сделок о приватизации, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Минэкономразвития ранее в пятницу предложило закрепить в Гражданском кодексе норму, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет.
"Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте РФ на заседании в пятницу, 26 февраля, поддержал законопроект о введении сроков давности при оспаривании сделок о приватизации. Инициатива разработана Минэкономразвития России по поручению правительства, согласована с министерством юстиции и министерством финансов", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что инициатива не затрагивает антикоррупционные иски, а также вопросы изъятия имущества, которое используется в экстремистских целях, а также с нарушением законодательства о стратегических предприятиях.
 
