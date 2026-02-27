https://1prime.ru/20260227/privatizatsiya-867875826.html
Совет по кодификации поддержал идею срока давности в сделках о приватизации
Совет по кодификации поддержал идею срока давности в сделках о приватизации - 27.02.2026, ПРАЙМ
Совет по кодификации поддержал идею срока давности в сделках о приватизации
Совет по кодификации при президенте РФ поддержал инициативу о введении сроков давности при оспаривании сделок о приватизации, сообщила пресс-служба... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T13:32+0300
2026-02-27T13:32+0300
2026-02-27T13:32+0300
россия
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_0:254:2741:1796_1920x0_80_0_0_e89518b8eee2ba523dc628ee0e085872.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Совет по кодификации при президенте РФ поддержал инициативу о введении сроков давности при оспаривании сделок о приватизации, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Минэкономразвития ранее в пятницу предложило закрепить в Гражданском кодексе норму, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет. "Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте РФ на заседании в пятницу, 26 февраля, поддержал законопроект о введении сроков давности при оспаривании сделок о приватизации. Инициатива разработана Минэкономразвития России по поручению правительства, согласована с министерством юстиции и министерством финансов", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что инициатива не затрагивает антикоррупционные иски, а также вопросы изъятия имущества, которое используется в экстремистских целях, а также с нарушением законодательства о стратегических предприятиях.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_b1b93f95751c6cda136df1a371ecf68f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф
Совет по кодификации поддержал идею срока давности в сделках о приватизации
Совет по кодификации поддержал идею введения сроков давности при оспаривании приватизации
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Совет по кодификации при президенте РФ поддержал инициативу о введении сроков давности при оспаривании сделок о приватизации, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Минэкономразвития ранее в пятницу предложило закрепить в Гражданском кодексе норму, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет.
"Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте РФ на заседании в пятницу, 26 февраля, поддержал законопроект о введении сроков давности при оспаривании сделок о приватизации. Инициатива разработана Минэкономразвития России по поручению правительства, согласована с министерством юстиции и министерством финансов", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что инициатива не затрагивает антикоррупционные иски, а также вопросы изъятия имущества, которое используется в экстремистских целях, а также с нарушением законодательства о стратегических предприятиях.