Совет по кодификации поддержал идею срока давности в сделках о приватизации

Совет по кодификации поддержал идею срока давности в сделках о приватизации

2026-02-27T13:32+0300

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Совет по кодификации при президенте РФ поддержал инициативу о введении сроков давности при оспаривании сделок о приватизации, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Минэкономразвития ранее в пятницу предложило закрепить в Гражданском кодексе норму, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет. "Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте РФ на заседании в пятницу, 26 февраля, поддержал законопроект о введении сроков давности при оспаривании сделок о приватизации. Инициатива разработана Минэкономразвития России по поручению правительства, согласована с министерством юстиции и министерством финансов", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что инициатива не затрагивает антикоррупционные иски, а также вопросы изъятия имущества, которое используется в экстремистских целях, а также с нарушением законодательства о стратегических предприятиях.

