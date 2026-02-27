https://1prime.ru/20260227/professii-867863033.html

Названы самые популярные рабочие профессии в России

Названы самые популярные рабочие профессии в России - 27.02.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные рабочие профессии в России

Сильнее всего среди рабочих профессий в России спрос со стороны компаний растет на техников, литейщиков и сварщиков, выяснили "Авито Работа" и "Нетология"... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T04:38+0300

2026-02-27T04:38+0300

2026-02-27T04:38+0300

бизнес

экономика

россия

авито работа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867863033.jpg?1772156318

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Сильнее всего среди рабочих профессий в России спрос со стороны компаний растет на техников, литейщиков и сварщиков, выяснили "Авито Работа" и "Нетология" (исследование есть у РИА Новости). Аналитики сравнили данные декабря 2025 - января 2026 года с аналогичным периодом прошлой зимой. "Лидерами среди специалистов, которых работодатели искали чаще всего, стали техники - за год число вакансий выросло на 115%, а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников достигли 80 тысяч рублей в месяц", - говорится в исследовании двух компаний в рамках совместного проекта "Я б в рабочие пошел", направленного на повышение интереса молодежи к рабочим профессиям. Техники могут иметь разные обязанности, включая обслуживание и ремонт оборудования, проведение технических осмотров, диагностику неисправностей и контроль корректной работы систем и механизмов. "На втором месте по спросу оказались литейщики: число вакансий для таких мастеров увеличилось на 106% за год, а соискателям предлагали в среднем порядка 74 тысяч рублей в месяц. Существенно вырос и спрос на сварщиков - на 95% по сравнению с прошлым годом, а средний уровень зарплатных предложений для кандидатов составил 153 тысячи рублей", - добавляется в исследовании. Также в число наиболее востребованных специалистов вошли электрогазосварщики (количество вакансий выросло на 59%, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей) и бурильщики - спрос на них увеличился на 57%, а средние предлагаемые зарплаты достигли 200 тысяч рублей. "Популяризация рабочих специальностей в России является критически важным фактором для достижения технологического лидерства страны", - подчеркнула GR-директор "Нетологии" Валентина Куренкова. По словам директора по развитию "Авито Работы" Романа Губанова, интерес к рабочим профессиям - усиливающийся тренд на рынке труда. Согласно аналитике платформы, по итогам 2025 года наибольший рост откликов со стороны соискателей зафиксирован на вакансиях плавильщиков (+146%), электрогазосварщиков (+145%) и авторазборщиков (+129%). Аналитики также выяснили, что работодатели стали чаще ожидать от сотрудников работы в условиях автоматизации и цифровизации. Наиболее заметная динамика зафиксирована в сфере доставки и логистики - число вакансий, где в требованиях или обязанностях упоминаются автоматизированные системы, сортировочные линии, роботизированные склады и цифровые платформы управления процессами, выросло на 175% за год.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, авито работа