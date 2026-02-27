https://1prime.ru/20260227/putin-867869819.html

Путин дал правительству поручение по поддержке многодетных семей

Путин дал правительству поручение по поддержке многодетных семей - 27.02.2026, ПРАЙМ

Путин дал правительству поручение по поддержке многодетных семей

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ закрепить право многодетных семей на пособие при незначительном превышении показателя среднедушевого дохода. | 27.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ закрепить право многодетных семей на пособие при незначительном превышении показателя среднедушевого дохода. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих с 1 января 2026 года для многодетных семей право на повторное назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если среднедушевой доход семьи не более чем на 10 процентов превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

