Путин дал правительству поручение по поддержке многодетных семей - 27.02.2026
Путин дал правительству поручение по поддержке многодетных семей
Путин дал правительству поручение по поддержке многодетных семей
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ закрепить право многодетных семей на пособие при незначительном превышении показателя среднедушевого дохода. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих с 1 января 2026 года для многодетных семей право на повторное назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если среднедушевой доход семьи не более чем на 10 процентов превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Путин дал правительству поручение по поддержке многодетных семей

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ закрепить право многодетных семей на пособие при незначительном превышении показателя среднедушевого дохода.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих с 1 января 2026 года для многодетных семей право на повторное назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если среднедушевой доход семьи не более чем на 10 процентов превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
 
