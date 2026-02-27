https://1prime.ru/20260227/putin-867869941.html

Сервисы для отслеживания уровня глюкозы включат в "белые списки"

Сервисы для отслеживания уровня глюкозы включат в "белые списки" - 27.02.2026, ПРАЙМ

Сервисы для отслеживания уровня глюкозы включат в "белые списки"

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля включить в "белые списки" Минцифры сервисы для отслеживания уровня глюкозы в крови. | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T10:24+0300

2026-02-27T10:24+0300

2026-02-27T10:24+0300

бизнес

россия

рф

владимир путин

михаил мишустин

фсб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861429643_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de802e65a9b4bc568339512b5facb403.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля включить в "белые списки" Минцифры сервисы для отслеживания уровня глюкозы в крови. Перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить включение в перечень социально значимых сервисов, доступ к которым предоставляется в период приостановления оказания услуг подвижной радиотелефонной связи ("белые списки"), сервисов, необходимых для работы систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и соответствующих требованию о нахождении на территории Российской Федерации баз данных информации, с использованием которых осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2026 года. Ответственные - председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, владимир путин, михаил мишустин, фсб