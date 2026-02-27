https://1prime.ru/20260227/putin-867869941.html
Сервисы для отслеживания уровня глюкозы включат в "белые списки"
Сервисы для отслеживания уровня глюкозы включат в "белые списки" - 27.02.2026, ПРАЙМ
Сервисы для отслеживания уровня глюкозы включат в "белые списки"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля включить в "белые списки" Минцифры сервисы для отслеживания уровня глюкозы в крови. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T10:24+0300
2026-02-27T10:24+0300
2026-02-27T10:24+0300
бизнес
россия
рф
владимир путин
михаил мишустин
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861429643_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de802e65a9b4bc568339512b5facb403.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля включить в "белые списки" Минцифры сервисы для отслеживания уровня глюкозы в крови. Перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить включение в перечень социально значимых сервисов, доступ к которым предоставляется в период приостановления оказания услуг подвижной радиотелефонной связи ("белые списки"), сервисов, необходимых для работы систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и соответствующих требованию о нахождении на территории Российской Федерации баз данных информации, с использованием которых осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2026 года. Ответственные - председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861429643_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2f95e0974bcd263db6a1e6489ddf7ac6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, владимир путин, михаил мишустин, фсб
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ФСБ
Сервисы для отслеживания уровня глюкозы включат в "белые списки"
Путин поручил включить в "белые списки" сервисы для отслеживания уровня глюкозы в крови