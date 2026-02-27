https://1prime.ru/20260227/putin-867870740.html
Путин поручил сформировать эффективную модель экспорта российских БПЛА
2026-02-27T10:47+0300
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать эффективную модель экспорта российских беспилотников и таких технологий. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России, ФСВТС России, ФСТЭК России и при участии акционерного общества "Российский экспортный центр": в целях расширения предложения российских организаций на зарубежных рынках сформировать эффективную модель экспорта российской продукции, технологий, программного обеспечения, стандартов (в том числе в части, касающейся образовательной деятельности и создания инфраструктуры) в области автономных систем и оказания услуг с их применением", - говорится в документе.
