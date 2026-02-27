Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил правительству и Госдуме принять закон по беспилотным авто
Путин поручил правительству и Госдуме принять закон по беспилотным авто
Путин поручил правительству и Госдуме принять закон по беспилотным авто - 27.02.2026, ПРАЙМ
Путин поручил правительству и Госдуме принять закон по беспилотным авто
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 августа обеспечить принятие закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах",... | 27.02.2026, ПРАЙМ
бизнес
россия
рф
владимир путин
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума
федеральное собрание
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 августа обеспечить принятие закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах", сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года. "Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить принятие федерального закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", - говорится в тексте поручений. Срок исполнения - 1 августа 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Минтранс уже опубликовал проект закона для беспилотных автомобилей. Документ о высокоавтоматизированных транспортных средствах определяет условия их допуска на дороги. Федеральный закон установит единые правила для всех представителей рынка, определит права и обязанности участников регулирования, а также переведет эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования.
бизнес, россия, рф, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума, федеральное собрание
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума, Федеральное собрание
© РИА Новости . Алексей Никольский
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
© РИА Новости . Алексей Никольский
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 августа обеспечить принятие закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах", сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года.
"Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить принятие федерального закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", - говорится в тексте поручений.
Срок исполнения - 1 августа 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Минтранс уже опубликовал проект закона для беспилотных автомобилей. Документ о высокоавтоматизированных транспортных средствах определяет условия их допуска на дороги. Федеральный закон установит единые правила для всех представителей рынка, определит права и обязанности участников регулирования, а также переведет эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования.
 
