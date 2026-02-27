https://1prime.ru/20260227/putin-867870847.html

Путин поручил правительству и Госдуме принять закон по беспилотным авто

Путин поручил правительству и Госдуме принять закон по беспилотным авто - 27.02.2026, ПРАЙМ

Путин поручил правительству и Госдуме принять закон по беспилотным авто

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 августа обеспечить принятие закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах",... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T10:48+0300

2026-02-27T10:48+0300

2026-02-27T10:48+0300

бизнес

россия

рф

владимир путин

михаил мишустин

вячеслав володин

госдума

федеральное собрание

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 августа обеспечить принятие закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах", сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года. "Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить принятие федерального закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", - говорится в тексте поручений. Срок исполнения - 1 августа 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Минтранс уже опубликовал проект закона для беспилотных автомобилей. Документ о высокоавтоматизированных транспортных средствах определяет условия их допуска на дороги. Федеральный закон установит единые правила для всех представителей рынка, определит права и обязанности участников регулирования, а также переведет эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума, федеральное собрание