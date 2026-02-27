https://1prime.ru/20260227/readovka--867884655.html

Основателю Readovka вменяют хищение миллиарда рублей

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основателю издания Readovka Алексею Костылеву вменяют хищение одного миллиарда рублей у Минобороны, а также неисполнение обязательств по госконтрактам, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы. Сегодня Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте Костылева. "Подозревается в хищении одного миллиарда рублей Министерства обороны РФ, неисполнении обязательств по госконтрактам", - заявила следователь в суде. В пятницу Telegram-канал "Русская жизнь", главным редактором которого является Костылев, сообщил о его задержании. Сегодня же в Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта по делу об особо крупном мошенничестве. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В холдинге "Ридовка" заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов Readovka. Основатель ресурса Костылев покинул Readovka, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.

