Основателю Readovka вменяют хищение миллиарда рублей - 27.02.2026
Основателю Readovka вменяют хищение миллиарда рублей
2026-02-27T19:24+0300
2026-02-27T19:24+0300
россия
москва
рф
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основателю издания Readovka Алексею Костылеву вменяют хищение одного миллиарда рублей у Минобороны, а также неисполнение обязательств по госконтрактам, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы. Сегодня Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте Костылева. "Подозревается в хищении одного миллиарда рублей Министерства обороны РФ, неисполнении обязательств по госконтрактам", - заявила следователь в суде. В пятницу Telegram-канал "Русская жизнь", главным редактором которого является Костылев, сообщил о его задержании. Сегодня же в Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта по делу об особо крупном мошенничестве. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В холдинге "Ридовка" заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов Readovka. Основатель ресурса Костылев покинул Readovka, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.
россия, москва, рф
РОССИЯ, МОСКВА, РФ
19:24 27.02.2026
 
Основателю Readovka вменяют хищение миллиарда рублей

Основателю Readovka вменяют хищение миллиарда рублей у Минобороны

Костылев. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основателю издания Readovka Алексею Костылеву вменяют хищение одного миллиарда рублей у Минобороны, а также неисполнение обязательств по госконтрактам, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
Сегодня Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте Костылева.
Суд - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Белгородский экс-чиновник получил срок за хищение денег у военных
30 января, 12:36
"Подозревается в хищении одного миллиарда рублей Министерства обороны РФ, неисполнении обязательств по госконтрактам", - заявила следователь в суде.
В пятницу Telegram-канал "Русская жизнь", главным редактором которого является Костылев, сообщил о его задержании. Сегодня же в Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта по делу об особо крупном мошенничестве. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В холдинге "Ридовка" заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов Readovka. Основатель ресурса Костылев покинул Readovka, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.
 
РОССИЯ МОСКВА РФ
 
 
