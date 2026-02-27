Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Почти половина жителей США испытывают трудности с оплатой жилья - 27.02.2026, ПРАЙМ
Почти половина жителей США испытывают трудности с оплатой жилья
Почти половина жителей США испытывают трудности с оплатой жилья - 27.02.2026, ПРАЙМ
Почти половина жителей США испытывают трудности с оплатой жилья
Почти половина жителей США испытывают трудности с оплатой аренды или ипотечных платежей, при этом сильнее всего пострадало поколение Z, следует из опроса,... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T23:26+0300
2026-02-27T23:26+0300
бизнес
мировая экономика
сша
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/74/833167435_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_e3bcdde81036e08b296130feef51abd2.jpg
ВАШИНГТОН, 27 фев – ПРАЙМ. Почти половина жителей США испытывают трудности с оплатой аренды или ипотечных платежей, при этом сильнее всего пострадало поколение Z, следует из опроса, проведённого американским онлайн-сервисом по поиску и продаже недвижимости Redfin. "Почти половина жителей США (49%) испытывают трудности с оплатой своей регулярной аренды или ипотечных платежей. Поколение Z сталкивается с проблемами с жильём чаще, чем старшие поколения. Примерно две трети представителей поколения Z (67%) испытывают трудности с оплатой аренды или ипотеки", - говорится в пресс-релизе сервиса по результатам опроса. Опрос также показал, что более трети американцев, испытывающих трудности с оплатой жилья, реже ходят в рестораны, 34% сокращают или вовсе отменяют отпуска, 17% работают больше часов, а 16% продают личные вещи. Некоторые американцы идут на более серьёзные жертвы: 15% пропускают приёмы пищи, 14% откладывают медицинские процедуры, 4% откладывают рождение детей, а ещё 4% отказываются от домашних животных, сообщает Redfin. Опрос проводился компанией Ipsos по заказу онлайн-сервиса Redfin в ноябре 2025 года среди 4 000 жителей США. В отчёте рассматриваются только те респонденты, которые сообщили о трудностях с оплатой жилья; погрешность результатов для этой группы составляет ±1,9 процентного пункта.
сша
бизнес, мировая экономика, сша, в мире
Бизнес, Мировая экономика, США, В мире
23:26 27.02.2026
 
Почти половина жителей США испытывают трудности с оплатой жилья

Redfin: почти половина жителей США испытывают трудности с оплатой аренды или ипотеки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы Манхэттена
Небоскребы Манхэттена - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Небоскребы Манхэттена. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 27 фев – ПРАЙМ. Почти половина жителей США испытывают трудности с оплатой аренды или ипотечных платежей, при этом сильнее всего пострадало поколение Z, следует из опроса, проведённого американским онлайн-сервисом по поиску и продаже недвижимости Redfin.
"Почти половина жителей США (49%) испытывают трудности с оплатой своей регулярной аренды или ипотечных платежей. Поколение Z сталкивается с проблемами с жильём чаще, чем старшие поколения. Примерно две трети представителей поколения Z (67%) испытывают трудности с оплатой аренды или ипотеки", - говорится в пресс-релизе сервиса по результатам опроса.
Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Рыночная ипотека станет доступной при ставке в 12 процентов, заявил Греф
26 февраля, 21:17
Опрос также показал, что более трети американцев, испытывающих трудности с оплатой жилья, реже ходят в рестораны, 34% сокращают или вовсе отменяют отпуска, 17% работают больше часов, а 16% продают личные вещи.
Некоторые американцы идут на более серьёзные жертвы: 15% пропускают приёмы пищи, 14% откладывают медицинские процедуры, 4% откладывают рождение детей, а ещё 4% отказываются от домашних животных, сообщает Redfin.
Опрос проводился компанией Ipsos по заказу онлайн-сервиса Redfin в ноябре 2025 года среди 4 000 жителей США. В отчёте рассматриваются только те респонденты, которые сообщили о трудностях с оплатой жилья; погрешность результатов для этой группы составляет ±1,9 процентного пункта.
 
