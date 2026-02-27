https://1prime.ru/20260227/redfin-867889707.html

Почти половина жителей США испытывают трудности с оплатой жилья

ВАШИНГТОН, 27 фев – ПРАЙМ. Почти половина жителей США испытывают трудности с оплатой аренды или ипотечных платежей, при этом сильнее всего пострадало поколение Z, следует из опроса, проведённого американским онлайн-сервисом по поиску и продаже недвижимости Redfin. "Почти половина жителей США (49%) испытывают трудности с оплатой своей регулярной аренды или ипотечных платежей. Поколение Z сталкивается с проблемами с жильём чаще, чем старшие поколения. Примерно две трети представителей поколения Z (67%) испытывают трудности с оплатой аренды или ипотеки", - говорится в пресс-релизе сервиса по результатам опроса. Опрос также показал, что более трети американцев, испытывающих трудности с оплатой жилья, реже ходят в рестораны, 34% сокращают или вовсе отменяют отпуска, 17% работают больше часов, а 16% продают личные вещи. Некоторые американцы идут на более серьёзные жертвы: 15% пропускают приёмы пищи, 14% откладывают медицинские процедуры, 4% откладывают рождение детей, а ещё 4% отказываются от домашних животных, сообщает Redfin. Опрос проводился компанией Ipsos по заказу онлайн-сервиса Redfin в ноябре 2025 года среди 4 000 жителей США. В отчёте рассматриваются только те респонденты, которые сообщили о трудностях с оплатой жилья; погрешность результатов для этой группы составляет ±1,9 процентного пункта.

