Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников отметил важность удержания доверия собственников в России - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/reshetnikov-867875076.html
Решетников отметил важность удержания доверия собственников в России
Решетников отметил важность удержания доверия собственников в России - 27.02.2026, ПРАЙМ
Решетников отметил важность удержания доверия собственников в России
Удержание доверия собственников бизнеса в РФ становится такой же важной задачей, как и поиск новых инвестиций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T13:21+0300
2026-02-27T13:21+0300
россия
рф
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/73/841007346_0:7:3301:1864_1920x0_80_0_0_f4663d83b69a4ad4c449706e24fcedd3.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - ПРАЙМ. Удержание доверия собственников бизнеса в РФ становится такой же важной задачей, как и поиск новых инвестиций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Удержание доверия собственников, многие из которых развивали компании с середины 90-х, многие из которых купили предприятия в сложном положении и вывели их на новый уровень, становится такой же первоочередной задачей, как поиск и привлечение новых инвестиций", - сказал он, выступая на Совете по кодификации гражданского законодательства.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/73/841007346_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1bbc9ceb6adbb4d019b059e239393ad6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, максим решетников
РОССИЯ, РФ, Максим Решетников
13:21 27.02.2026
 
Решетников отметил важность удержания доверия собственников в России

Решетников: удержание доверия собственников в РФ так же важно, как поиск новых инвестиций

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников
Максим Решетников. Архивное фото
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - ПРАЙМ. Удержание доверия собственников бизнеса в РФ становится такой же важной задачей, как и поиск новых инвестиций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Удержание доверия собственников, многие из которых развивали компании с середины 90-х, многие из которых купили предприятия в сложном положении и вывели их на новый уровень, становится такой же первоочередной задачей, как поиск и привлечение новых инвестиций", - сказал он, выступая на Совете по кодификации гражданского законодательства.
 
РОССИЯРФМаксим Решетников
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала