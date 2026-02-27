https://1prime.ru/20260227/reshetnikov-867875076.html
Решетnikov отметил важность удержания доверия собственников в России
Решетников отметил важность удержания доверия собственников в России - 27.02.2026, ПРАЙМ
Решетников отметил важность удержания доверия собственников в России
Удержание доверия собственников бизнеса в РФ становится такой же важной задачей, как и поиск новых инвестиций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. | 27.02.2026
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - ПРАЙМ. Удержание доверия собственников бизнеса в РФ становится такой же важной задачей, как и поиск новых инвестиций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Удержание доверия собственников, многие из которых развивали компании с середины 90-х, многие из которых купили предприятия в сложном положении и вывели их на новый уровень, становится такой же первоочередной задачей, как поиск и привлечение новых инвестиций", - сказал он, выступая на Совете по кодификации гражданского законодательства.
