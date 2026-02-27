https://1prime.ru/20260227/reshetnikov-867875076.html

Решетников отметил важность удержания доверия собственников в России

Решетников отметил важность удержания доверия собственников в России - 27.02.2026, ПРАЙМ

Решетников отметил важность удержания доверия собственников в России

Удержание доверия собственников бизнеса в РФ становится такой же важной задачей, как и поиск новых инвестиций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T13:21+0300

2026-02-27T13:21+0300

2026-02-27T13:21+0300

россия

рф

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/73/841007346_0:7:3301:1864_1920x0_80_0_0_f4663d83b69a4ad4c449706e24fcedd3.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - ПРАЙМ. Удержание доверия собственников бизнеса в РФ становится такой же важной задачей, как и поиск новых инвестиций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Удержание доверия собственников, многие из которых развивали компании с середины 90-х, многие из которых купили предприятия в сложном положении и вывели их на новый уровень, становится такой же первоочередной задачей, как поиск и привлечение новых инвестиций", - сказал он, выступая на Совете по кодификации гражданского законодательства.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, максим решетников