Ставка на частный бизнес себя оправдала, заявил Решетников

2026-02-27T13:23+0300
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - ПРАЙМ. Ставка на частный бизнес с 1991 по 1994 годы себя оправдала, Россия стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Ставка на частный бизнес в целом себя оправдала. Сегодня, по данным Всемирного банка, мы четвертая экономика в мире (по паритету покупательной способности - ред.), и президент ставит задачи дальше наращивать инвестиции в экономику. Напомню, у нас цель 60% к 2030 году капитализировать фондовый рынок, его объем сейчас составляет 51 триллион рублей. Но мы дальше должны существенно увеличить этот объем до 66% к ВВП, а к 2036 году до 75%. Это все невозможно сделать без надежных прав собственности", - сказал Решетников, выступая на Совете по кодификации гражданского законодательства. "Причем, речь не только и не столько о крупных объектах. С 1991-1994 год было приватизировано 110 тысяч государственных предприятий. Из них 80 тысяч – малые и средние, в том числе предприятия торговли, общепита, услуг. Во многом они сегодня формируют более 20% той экономики, которую формирует сектор малого и среднего бизнеса, где функционирует 6 миллионов 800 тысяч субъектов малого бизнеса", - сказал он.
