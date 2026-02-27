https://1prime.ru/20260227/reshetnikov-867875445.html
Решетников рассказал, кого не касаются сроки исков по приватизации
27.02.2026
Решетников рассказал, кого не касаются сроки исков по приватизации
Решетников рассказал, кого не касаются сроки исков по приватизации
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - ПРАЙМ. Сроки исков по приватизации не касаются нарушений закона о стратегических предприятиях, изъятий имущества у экстремистов и коррупционеров, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на Совете по кодификации гражданского законодательства. "Понимаем, что вопросы применения исковой давности не затрагивают так называемые антикоррупционные иски, а также вопросы изъятия имущества, которое используется в экстремистских целях и с нарушением законодательства о стратегических предприятиях", - сказал министр. Минэкономразвития ранее в пятницу предложило закрепить в Гражданском кодексе норму, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет.
