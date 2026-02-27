Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников рассказал, кого не касаются сроки исков по приватизации - 27.02.2026
Решетников рассказал, кого не касаются сроки исков по приватизации
Решетников рассказал, кого не касаются сроки исков по приватизации - 27.02.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал, кого не касаются сроки исков по приватизации
Сроки исков по приватизации не касаются нарушений закона о стратегических предприятиях, изъятий имущества у экстремистов и коррупционеров, заявил глава... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T13:25+0300
2026-02-27T13:25+0300
россия
общество
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/84225/42/842254241_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_b12859a5f380dfab4fbacf50a8f9ca29.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - ПРАЙМ. Сроки исков по приватизации не касаются нарушений закона о стратегических предприятиях, изъятий имущества у экстремистов и коррупционеров, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на Совете по кодификации гражданского законодательства. "Понимаем, что вопросы применения исковой давности не затрагивают так называемые антикоррупционные иски, а также вопросы изъятия имущества, которое используется в экстремистских целях и с нарушением законодательства о стратегических предприятиях", - сказал министр. Минэкономразвития ранее в пятницу предложило закрепить в Гражданском кодексе норму, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/84225/42/842254241_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_ff72167cc38f2dcadbf56c12ccb28073.jpg
россия, общество, максим решетников
РОССИЯ, Общество , Максим Решетников
13:25 27.02.2026
 
Решетников рассказал, кого не касаются сроки исков по приватизации

Решетников: сроки исков по приватизации не касаются экстремистов и коррупционеров

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Максим Решетников. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - ПРАЙМ. Сроки исков по приватизации не касаются нарушений закона о стратегических предприятиях, изъятий имущества у экстремистов и коррупционеров, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на Совете по кодификации гражданского законодательства.
"Понимаем, что вопросы применения исковой давности не затрагивают так называемые антикоррупционные иски, а также вопросы изъятия имущества, которое используется в экстремистских целях и с нарушением законодательства о стратегических предприятиях", - сказал министр.
Минэкономразвития ранее в пятницу предложило закрепить в Гражданском кодексе норму, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет.
 
