Решетников рассказал, кого не касаются сроки исков по приватизации

Решетnikov рассказал, кого не касаются сроки исков по приватизации - 27.02.2026

Решетников рассказал, кого не касаются сроки исков по приватизации

Сроки исков по приватизации не касаются нарушений закона о стратегических предприятиях, изъятий имущества у экстремистов и коррупционеров, заявил глава... | 27.02.2026

2026-02-27T13:25+0300

2026-02-27T13:25+0300

2026-02-27T13:25+0300

россия

общество

максим решетников

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - ПРАЙМ. Сроки исков по приватизации не касаются нарушений закона о стратегических предприятиях, изъятий имущества у экстремистов и коррупционеров, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на Совете по кодификации гражданского законодательства. "Понимаем, что вопросы применения исковой давности не затрагивают так называемые антикоррупционные иски, а также вопросы изъятия имущества, которое используется в экстремистских целях и с нарушением законодательства о стратегических предприятиях", - сказал министр. Минэкономразвития ранее в пятницу предложило закрепить в Гражданском кодексе норму, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет.

2026

россия, общество , максим решетников