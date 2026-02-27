https://1prime.ru/20260227/reshetnikov-867875572.html
Решетников предложил закрепить срок давности в спорах по приватизации
Решетников предложил закрепить срок давности в спорах по приватизации
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает закрепить в Гражданском кодексе норму о том, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на Совете по кодификации гражданского законодательства. "Наше предложение достаточно простое. В 217 статье Гражданского кодекса прямо закрепить, что при спорах о приватизации подлежат применению установленные Кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления. То есть, 3 года с момента нарушения права. При этом срок давности в любом случае не может превышать 10 лет", - сказал министр.
