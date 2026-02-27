https://1prime.ru/20260227/reshetnikov-867875696.html

Решетников: бизнесу важна уверенность в долгосрочности владения активами

россия

максим решетников

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - ПРАЙМ. Экономика России проходит сложный этап, бизнесу в текущих условиях важна полная уверенность в долгосрочности владения своим активом, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. "Экономика проходит весьма сложный этап", - сказал Решетников на Совете по кодификации гражданского законодательства. Поэтому, по словам министра, для сохранения бизнеса в текущем режиме перед очень многими собственниками встает ряд вопросов. "Либо докапитализировать бизнес, либо на долгосрочный период отказаться от выплаты дивидендов, вступить в сложные переговоры с банками по реструктуризации долгов, в том числе и дать дополнительные личные гарантии, что очень часто банки запрашивают. Очевидно, что принимать такие решения можно только при полной уверенности в долгосрочности владения своим активом", - отметил Решетников.

