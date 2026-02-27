Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников: бизнесу важна уверенность в долгосрочности владения активами - 27.02.2026
Решетников: бизнесу важна уверенность в долгосрочности владения активами
Решетников: бизнесу важна уверенность в долгосрочности владения активами - 27.02.2026, ПРАЙМ
Решетников: бизнесу важна уверенность в долгосрочности владения активами
Экономика России проходит сложный этап, бизнесу в текущих условиях важна полная уверенность в долгосрочности владения своим активом, заявил министр... | 27.02.2026, ПРАЙМ
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - ПРАЙМ. Экономика России проходит сложный этап, бизнесу в текущих условиях важна полная уверенность в долгосрочности владения своим активом, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. "Экономика проходит весьма сложный этап", - сказал Решетников на Совете по кодификации гражданского законодательства. Поэтому, по словам министра, для сохранения бизнеса в текущем режиме перед очень многими собственниками встает ряд вопросов. "Либо докапитализировать бизнес, либо на долгосрочный период отказаться от выплаты дивидендов, вступить в сложные переговоры с банками по реструктуризации долгов, в том числе и дать дополнительные личные гарантии, что очень часто банки запрашивают. Очевидно, что принимать такие решения можно только при полной уверенности в долгосрочности владения своим активом", - отметил Решетников.
2026
13:30 27.02.2026
 
Решетников: бизнесу важна уверенность в долгосрочности владения активами

Решетников: бизнесу РФ важна полная уверенность в долгосрочности владения активами

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - ПРАЙМ. Экономика России проходит сложный этап, бизнесу в текущих условиях важна полная уверенность в долгосрочности владения своим активом, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
"Экономика проходит весьма сложный этап", - сказал Решетников на Совете по кодификации гражданского законодательства.
Поэтому, по словам министра, для сохранения бизнеса в текущем режиме перед очень многими собственниками встает ряд вопросов.
"Либо докапитализировать бизнес, либо на долгосрочный период отказаться от выплаты дивидендов, вступить в сложные переговоры с банками по реструктуризации долгов, в том числе и дать дополнительные личные гарантии, что очень часто банки запрашивают. Очевидно, что принимать такие решения можно только при полной уверенности в долгосрочности владения своим активом", - отметил Решетников.
 
