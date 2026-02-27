https://1prime.ru/20260227/revolut-867877996.html

Telegram и Facebook* сравнялись по числу случаев финансового мошенничества

технологии

финансы

бизнес

италия

франция

германия

telegram

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram и соцсеть Facebook* (деятельность Meta* - соцсети Facebook* и Instagram* - запрещена в России как экстремистская) в 2025 году заняли одинаковую долю среди других платформ по финансовым преступлениям в мире в прошлом году, на каждый из сервисов пришлось чуть более 20% случаев финансовых афер, следует из отчета финтех-сервиса Revolut. "Telegram теперь на одном уровне с Facebook*: доля мошенничества, исходящего из Telegram, продолжала расти в 2025 году... На долю этой платформы теперь приходится более 20% случаев мошенничества", - говорится в отчете Revolut о безопасности потребителей и финансовых преступлениях за 2025 финансовый год.Согласно более детальным данным из документа, на долю Telegram пришлось 21% случаев мошенничества с авторизованными push-платежами (APP), у Facebook* - также 21%, а у мессенджера WhatsApp (также принадлежит корпорации Meta*) показатель составляет только 17%. Суммарно на корпорацию Meta* (с учетом Facebook*, WhatsApp и Instagram*) пришлось 44% случаев финансового мошенничества за прошлый год. На TikTok пришлось 6%, на X - 3%, на остальные платформы - 26%, говорится в отчете. Meta* вместе с тем лидирует по мошенничеству при покупке (55%), с кредитами (51%) и недвижимостью (50%), тогда как на Telegram приходится 58% случаев мошенничества с работой (годом ранее показатель составлял 50%), а также 41% - с инвестиционным мошенничеством, сообщается в документе. В докладе также говорится, что среди всех случаев финансового мошенничества 57% пришлось на обман при покупке, что несколько ниже 58% в 2024 году, в региональном разрезе по этому виду мошенничества лидируют Ирландия (76%), а также Словения (78%), Норвегия (72%) и Венгрия (71%), сообщается в докладе. Второй наиболее популярный вид финансового мошенничества - обман с работой, на него пришлось 22%, что больше 18% ранее; причем это явление особенно распространено в Западной Европе. Наиболее значительно пострадали Италия (34%), Франция (30%), Германия (28%) и Великобритания (27%), говорится в материале. Revolut отдельно отмечает, что Telegram стал крупнейшим источником мошенничества в 23% стран, которые были включены в исследование, особенно в Западной Европе. Так, на Telegram приходится каждая третья афера в Италии (34%) и Латвии (31%), каждая пятая - в Германии (27%), Франции (25%), Испании (23%) и Бельгии (23%).* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская

