Telegram и Facebook сравнялись по числу случаев финансового мошенничества в 2025 году
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram и соцсеть Facebook* (деятельность Meta* - соцсети Facebook* и Instagram* - запрещена в России как экстремистская) в 2025 году заняли одинаковую долю среди других платформ по финансовым преступлениям в мире в прошлом году, на каждый из сервисов пришлось чуть более 20% случаев финансовых афер, следует из отчета финтех-сервиса Revolut.
"Telegram теперь на одном уровне с Facebook*: доля мошенничества, исходящего из Telegram, продолжала расти в 2025 году... На долю этой платформы теперь приходится более 20% случаев мошенничества", - говорится в отчете Revolut о безопасности потребителей и финансовых преступлениях за 2025 финансовый год.
Суммарно на корпорацию Meta* (с учетом Facebook*, WhatsApp и Instagram*) пришлось 44% случаев финансового мошенничества за прошлый год. На TikTok пришлось 6%, на X - 3%, на остальные платформы - 26%, говорится в отчете.
Meta* вместе с тем лидирует по мошенничеству при покупке (55%), с кредитами (51%) и недвижимостью (50%), тогда как на Telegram приходится 58% случаев мошенничества с работой (годом ранее показатель составлял 50%), а также 41% - с инвестиционным мошенничеством, сообщается в документе.
В докладе также говорится, что среди всех случаев финансового мошенничества 57% пришлось на обман при покупке, что несколько ниже 58% в 2024 году, в региональном разрезе по этому виду мошенничества лидируют Ирландия (76%), а также Словения (78%), Норвегия (72%) и Венгрия (71%), сообщается в докладе.
Второй наиболее популярный вид финансового мошенничества - обман с работой, на него пришлось 22%, что больше 18% ранее; причем это явление особенно распространено в Западной Европе. Наиболее значительно пострадали Италия (34%), Франция (30%), Германия (28%) и Великобритания (27%), говорится в материале.
Revolut отдельно отмечает, что Telegram стал крупнейшим источником мошенничества в 23% стран, которые были включены в исследование, особенно в Западной Европе. Так, на Telegram приходится каждая третья афера в Италии (34%) и Латвии (31%), каждая пятая - в Германии (27%), Франции (25%), Испании (23%) и Бельгии (23%).
