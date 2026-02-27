https://1prime.ru/20260227/rezervy-867879117.html
Международные резервы России с 13 февраля снизились на 1,1 процента
2026-02-27T16:37+0300
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 13 по 20 февраля снизились на 1,1% и составили 797,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 20 февраля 2026 года составили 797,2 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 8,9 миллиарда долларов США, или на 1,1%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 13 февраля составляли 806,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
