Международные резервы России с 13 февраля снизились на 1,1 процента - 27.02.2026
Международные резервы России с 13 февраля снизились на 1,1 процента
Международные резервы России с 13 февраля снизились на 1,1 процента - 27.02.2026
Международные резервы России с 13 февраля снизились на 1,1 процента
Международные резервы РФ с 13 по 20 февраля снизились на 1,1% и составили 797,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T16:37+0300
2026-02-27T16:37+0300
россия
финансы
рф
сша
банк россия
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862945983_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97ae75fae37498920b4f09daed34c253.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 13 по 20 февраля снизились на 1,1% и составили 797,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 20 февраля 2026 года составили 797,2 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 8,9 миллиарда долларов США, или на 1,1%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 13 февраля составляли 806,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
рф
сша
россия, финансы, рф, сша, банк россия, мвф
РОССИЯ, Финансы, РФ, США, банк Россия, МВФ
16:37 27.02.2026
 
Международные резервы России с 13 февраля снизились на 1,1 процента

Международные резервы РФ с 13 по 20 февраля снизились на 1,1%, до $797,2 млрд

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 13 по 20 февраля снизились на 1,1% и составили 797,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 20 февраля 2026 года составили 797,2 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 8,9 миллиарда долларов США, или на 1,1%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы по состоянию на конец дня 13 февраля составляли 806,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
 
РОССИЯФинансыРФСШАбанк РоссияМВФ
 
 
Заголовок открываемого материала