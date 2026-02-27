https://1prime.ru/20260227/rezervy-867879117.html

Международные резервы России с 13 февраля снизились на 1,1 процента

Международные резервы России с 13 февраля снизились на 1,1 процента - 27.02.2026, ПРАЙМ

Международные резервы России с 13 февраля снизились на 1,1 процента

Международные резервы РФ с 13 по 20 февраля снизились на 1,1% и составили 797,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T16:37+0300

2026-02-27T16:37+0300

2026-02-27T16:37+0300

россия

финансы

рф

сша

банк россия

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862945983_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97ae75fae37498920b4f09daed34c253.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 13 по 20 февраля снизились на 1,1% и составили 797,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 20 февраля 2026 года составили 797,2 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 8,9 миллиарда долларов США, или на 1,1%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 13 февраля составляли 806,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, сша, банк россия, мвф