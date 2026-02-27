Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России с 3 марта изменятся правила идентификации клиентов банков - 27.02.2026
В России с 3 марта изменятся правила идентификации клиентов банков
В России с 3 марта изменятся правила идентификации клиентов банков - 27.02.2026, ПРАЙМ
В России с 3 марта изменятся правила идентификации клиентов банков
В России с 3 марта изменятся правила идентификации клиентов банков - кредитные организации не смогут поручать процедуру идентификации клиентов физлиц банковским | 27.02.2026, ПРАЙМ
финансы
банки
россия
игорь додон
финам
фг "финам"
финансы, банки, россия, игорь додон, финам, фг "финам"
Финансы, Банки, РОССИЯ, Игорь Додон, Финам, ФГ "ФИНАМ"
00:18 27.02.2026
 
В России с 3 марта изменятся правила идентификации клиентов банков

В России с 3 марта изменятся правила идентификации клиентов банков

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В России с 3 марта изменятся правила идентификации клиентов банков - кредитные организации не смогут поручать процедуру идентификации клиентов физлиц банковским платежным агентам. Данная мера должна снизить вероятность того, что мошенники без ведома человека смогут открыть кошелек или банковскую карту.
Кредитные организации также не смогут поручать банковским платежным агентам упрощенную идентификацию клиентов-физлиц и обновление информации о них.
На данный момент платежные агенты включены в список лиц, которым можно передавать данные функции.
"Данная мера идет в русле инициатив властей, направленных на борьбу с финансовым мошенничеством. Так, она должна уменьшить вероятность того, что на человека без его ведома злоумышленники смогут открыть кошелек или банковскую карту, которые потом будут использоваться для проведения мошеннических операций, например, в дропперстве", - прокомментировал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.
По мнению аналитика, данная мера существенно не отразится на гражданах.
"Между тем банки по‑прежнему смогут поручать своим агентам взимание платы с людей, которые уже прошли идентификацию в соответствующем банке. Кроме того, у агентов сохраняется возможность осуществлять денежные переводы без открытия счета до 15 тысяч рублей и до 60 тысяч рублей в случае оплаты ЖКУ", - отметил он.
 
