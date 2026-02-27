https://1prime.ru/20260227/rossija-867859758.html

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Авиапассажиры в России смогут воспользоваться обратным билетом в случае опоздания на первый сегмент, если они уведомят перевозчика не позднее двух часов после вылета рейса при условии отправления обратного рейса не менее чем через сутки, следует из новой редакции Федеральных авиационных правил, с которой ознакомилось РИА Новости. "В случае опоздания пассажира на регистрацию пассажиров на рейс и оформление багажа в аэропорту либо опоздания пассажира на посадку в воздушное судно в аэропорту и уведомления пассажиром перевозчика... не позднее чем через 2 часа после вылета рейса, на который пассажир опоздал... до вылета рейса на следующем участке маршрута перевозки составляет не менее чем 24 часа и условия перевозки на следующих участках маршрута перевозки не изменяются, бронирование на последующих участках маршрута перевозки не аннулируется", - говорится в новых правилах, вступающих в силу с 1 марта. Если пассажир не уведомит авиакомпанию о том, что он намерен воспользоваться обратным билетом, перевозчик имеет право аннулировать бронирования без уведомления пассажира, отмечается в документе.

