Россия вошла в десятку крупнейших поставщиков титана в Индию

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия в 2025 году вошла в десятку крупнейших поставщиков титана в Индию впервые за четыре года, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, по итогам минувшего года российские компании увеличили экспорт титана на индийский рынок почти в пять раз в годовом выражении - до 8,2 миллиона долларов. Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной с 2017 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет. В результате Россия по итогам 2025 года стала шестым титановым экспортером в Индию с долей в 5,2% от всех поставок. В последний раз страна входила в топ-10 в 2021 году, а в 2022-2024 годы располагалась на тринадцатом месте. Больше всего титана в минувшем году Индия закупила из Китая (33,9%), США (17,9%), Великобритании (7%), Германии (6,3%) и Франции (6,2%).

