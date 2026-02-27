Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Перечень предметов, которые можно бесплатно перевозить в ручной клади самолетов в России, расширят - в него добавят средства, предназначенные для ухода за протезами, следует из новой редакции правил, с которой ознакомилось РИА Новости. "В качестве ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком в соответствии с пунктом 133 Правил, и без взимания дополнительной платы пассажир имеет право провозить следующие вещи... средства, предназначенные для ухода за протезами верхних и нижних конечностей, в упаковке", - говорится в документе. Отмечается, что предметы должны иметь габариты, позволяющие безопасно разместить их на багажной полке либо под сиденьем кресла. Кроме средств для ухода за протезами в ручной клади без дополнительной платы можно провозить цветы, верхнюю одежду, детское питание и люльку, костюм в складном портпледе, лекарства, костыли, товары из Duty Free, а также сумку или рюкзак, размер которых не нарушает правил перевозчика.
06:48 27.02.2026 (обновлено: 06:55 27.02.2026)
 
В России расширили список бесплатных предметов в ручной клади

В ручную кладь в России добавят средства для ухода за протезами

