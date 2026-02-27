Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владелец бренда Le Petit Marseillais зарегистрировал товарный знак в России - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/rossija-867866269.html
Владелец бренда Le Petit Marseillais зарегистрировал товарный знак в России
Владелец бренда Le Petit Marseillais зарегистрировал товарный знак в России - 27.02.2026, ПРАЙМ
Владелец бренда Le Petit Marseillais зарегистрировал товарный знак в России
Владелец бренда Le Petit Marseillais, под которым продаются гели для душа и другие средства по уходу за кожей, зарегистрировал товарный знак в России, выяснило... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T07:46+0300
2026-02-27T07:46+0300
бизнес
швейцария
роспатент
johnson & johnson
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867866269.jpg?1772167565
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Владелец бренда Le Petit Marseillais, под которым продаются гели для душа и другие средства по уходу за кожей, зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявка поступила в мае 2025 года, в качестве заявителя указана компания JNTL Consumer Health, базирующаяся в Швейцарии. Ведомство приняло положительное решение о регистрации товарного знака "Le Petit Marseillais" в феврале. Теперь под товарным знаком компания сможет продавать в России гели и кремы для душа, увлажняющие средства, шампуни, кондиционеры, маски, дезодоранты и другие уходовые продукты. JNTL Consumer Health входит в структуру компании Kenvue, которая, помимо Le Petit Marseillais, управляет такими брендами, как Listerine, Johnson's Baby, Aveeno, Neutrogena и другими. Ранее JNTL была частью американской транснациональной корпорации Johnson & Johnson, которая в 2022 году объявила об уходе из России.
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, швейцария, роспатент, johnson & johnson
Бизнес, ШВЕЙЦАРИЯ, Роспатент, Johnson & Johnson
07:46 27.02.2026
 
Владелец бренда Le Petit Marseillais зарегистрировал товарный знак в России

Владелец бренда Le Petit Marseillais зарегистрировал товарный знак в России

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Владелец бренда Le Petit Marseillais, под которым продаются гели для душа и другие средства по уходу за кожей, зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка поступила в мае 2025 года, в качестве заявителя указана компания JNTL Consumer Health, базирующаяся в Швейцарии. Ведомство приняло положительное решение о регистрации товарного знака "Le Petit Marseillais" в феврале.
Теперь под товарным знаком компания сможет продавать в России гели и кремы для душа, увлажняющие средства, шампуни, кондиционеры, маски, дезодоранты и другие уходовые продукты.
JNTL Consumer Health входит в структуру компании Kenvue, которая, помимо Le Petit Marseillais, управляет такими брендами, как Listerine, Johnson's Baby, Aveeno, Neutrogena и другими.
Ранее JNTL была частью американской транснациональной корпорации Johnson & Johnson, которая в 2022 году объявила об уходе из России.
 
БизнесШВЕЙЦАРИЯРоспатентJohnson & Johnson
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала