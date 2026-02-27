Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне смогут оформить сопровождение на детей до 18 лет при перелетах - 27.02.2026
Россияне смогут оформить сопровождение на детей до 18 лет при перелетах
2026-02-27T05:57+0300
2026-02-27T05:57+0300
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россияне смогут оформить сопровождение на детей до 18 лет со стороны авиакомпании при перелетах, следует из новой редакции Федеральных авиационных правил, с которой ознакомилось РИА Новости. Ранее такую перевозку можно было оформить только на детей младше 16 лет. "По просьбе родителей, усыновителей, опекунов или попечителей перевозка под наблюдением перевозчика может распространяться на детей в возрасте до восемнадцати лет", - говорится в версии правил, которая вступит в силу с 1 марта. При этом пассажиры старше 12 лет имеют право на перелеты без сопровождения, отмечено в документе.
2026
05:57 27.02.2026
 
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россияне смогут оформить сопровождение на детей до 18 лет со стороны авиакомпании при перелетах, следует из новой редакции Федеральных авиационных правил, с которой ознакомилось РИА Новости.
Ранее такую перевозку можно было оформить только на детей младше 16 лет.
"По просьбе родителей, усыновителей, опекунов или попечителей перевозка под наблюдением перевозчика может распространяться на детей в возрасте до восемнадцати лет", - говорится в версии правил, которая вступит в силу с 1 марта.
При этом пассажиры старше 12 лет имеют право на перелеты без сопровождения, отмечено в документе.
 
Заголовок открываемого материала