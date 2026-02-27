https://1prime.ru/20260227/rossijane-867864443.html

Россияне смогут оформить сопровождение на детей до 18 лет при перелетах

бизнес

россия

общество

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россияне смогут оформить сопровождение на детей до 18 лет со стороны авиакомпании при перелетах, следует из новой редакции Федеральных авиационных правил, с которой ознакомилось РИА Новости. Ранее такую перевозку можно было оформить только на детей младше 16 лет. "По просьбе родителей, усыновителей, опекунов или попечителей перевозка под наблюдением перевозчика может распространяться на детей в возрасте до восемнадцати лет", - говорится в версии правил, которая вступит в силу с 1 марта. При этом пассажиры старше 12 лет имеют право на перелеты без сопровождения, отмечено в документе.

