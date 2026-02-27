https://1prime.ru/20260227/rossijane-867864443.html
Россияне смогут оформить сопровождение на детей до 18 лет при перелетах
Россияне смогут оформить сопровождение на детей до 18 лет при перелетах - 27.02.2026, ПРАЙМ
Россияне смогут оформить сопровождение на детей до 18 лет при перелетах
Россияне смогут оформить сопровождение на детей до 18 лет со стороны авиакомпании при перелетах, следует из новой редакции Федеральных авиационных правил, с... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T05:57+0300
2026-02-27T05:57+0300
2026-02-27T05:57+0300
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867864443.jpg?1772161033
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россияне смогут оформить сопровождение на детей до 18 лет со стороны авиакомпании при перелетах, следует из новой редакции Федеральных авиационных правил, с которой ознакомилось РИА Новости.
Ранее такую перевозку можно было оформить только на детей младше 16 лет.
"По просьбе родителей, усыновителей, опекунов или попечителей перевозка под наблюдением перевозчика может распространяться на детей в возрасте до восемнадцати лет", - говорится в версии правил, которая вступит в силу с 1 марта.
При этом пассажиры старше 12 лет имеют право на перелеты без сопровождения, отмечено в документе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество
Россияне смогут оформить сопровождение на детей до 18 лет при перелетах
Россияне смогут оформить сопровождение на детей до 18 лет со стороны авиакомпании
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россияне смогут оформить сопровождение на детей до 18 лет со стороны авиакомпании при перелетах, следует из новой редакции Федеральных авиационных правил, с которой ознакомилось РИА Новости.
Ранее такую перевозку можно было оформить только на детей младше 16 лет.
"По просьбе родителей, усыновителей, опекунов или попечителей перевозка под наблюдением перевозчика может распространяться на детей в возрасте до восемнадцати лет", - говорится в версии правил, которая вступит в силу с 1 марта.
При этом пассажиры старше 12 лет имеют право на перелеты без сопровождения, отмечено в документе.