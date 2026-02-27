https://1prime.ru/20260227/rossiya-867871616.html

Денежная база России в узком определении выросла на 0,4 процента

Денежная база России в узком определении выросла на 0,4 процента - 27.02.2026, ПРАЙМ

Денежная база России в узком определении выросла на 0,4 процента

27.02.2026

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 20 февраля выросла до 19,684 триллиона рублей с 19,607 триллиона на 13 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю вырос на 76,9 миллиарда рублей, или на 0,4%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

