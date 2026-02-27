https://1prime.ru/20260227/rossiya-867871616.html
Денежная база России в узком определении выросла на 0,4 процента
Денежная база России в узком определении выросла на 0,4 процента - 27.02.2026, ПРАЙМ
Денежная база России в узком определении выросла на 0,4 процента
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 20 февраля выросла до 19,684 триллиона рублей с 19,607 триллиона на 13 февраля, сообщил Банк России. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T11:14+0300
2026-02-27T11:14+0300
2026-02-27T11:14+0300
финансы
россия
рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 20 февраля выросла до 19,684 триллиона рублей с 19,607 триллиона на 13 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю вырос на 76,9 миллиарда рублей, или на 0,4%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3c383d4b63dc92427e3f25bded1fce1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, банк россии
Финансы, РОССИЯ, РФ, Банк России
Денежная база России в узком определении выросла на 0,4 процента
Денежная база РФ в узком определении с 13 февраля по 20 февраля выросла на 0,4%