https://1prime.ru/20260227/rossiya-867879985.html
В России в марте вступят в силу ограничения рекламы энергетиков
В России в марте вступят в силу ограничения рекламы энергетиков - 27.02.2026, ПРАЙМ
В России в марте вступят в силу ограничения рекламы энергетиков
Ограничения рекламы энергетиков вступают в силу в России с 1 марта - станет обязательным предупреждение о вреде чрезмерного потребления и будет запрещено... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T16:54+0300
2026-02-27T16:54+0300
2026-02-27T16:54+0300
бизнес
госдума
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1a/857936171_0:134:2561:1574_1920x0_80_0_0_0065f62aa8ddc0899396500ca857771d.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Ограничения рекламы энергетиков вступают в силу в России с 1 марта - станет обязательным предупреждение о вреде чрезмерного потребления и будет запрещено адресовать рекламу несовершеннолетним, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. "Ограничения рекламы энергетиков также вступают в силу с 1 марта. Реклама обязана сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления, а обращения к несовершеннолетним в такой рекламе запрещены", - сказал Говырин. Согласно принятому закону, предупреждение в радиорекламе должно будет звучать не менее трех секунд, в теле- и видеорекламе - не менее пяти секунд и занимать минимум 7% площади кадра.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1a/857936171_142:0:2417:1706_1920x0_80_0_0_1cabb44269f190b154755f0a4273b2fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, госдума, общество
Бизнес, Госдума, Общество
В России в марте вступят в силу ограничения рекламы энергетиков
В России с 1 марта вступят в силу ограничения рекламы энергетиков
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Ограничения рекламы энергетиков вступают в силу в России с 1 марта - станет обязательным предупреждение о вреде чрезмерного потребления и будет запрещено адресовать рекламу несовершеннолетним, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
"Ограничения рекламы энергетиков также вступают в силу с 1 марта. Реклама обязана сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления, а обращения к несовершеннолетним в такой рекламе запрещены", - сказал Говырин.
Согласно принятому закону, предупреждение в радиорекламе должно будет звучать не менее трех секунд, в теле- и видеорекламе - не менее пяти секунд и занимать минимум 7% площади кадра.