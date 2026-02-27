https://1prime.ru/20260227/rossiya-867879985.html

В России в марте вступят в силу ограничения рекламы энергетиков

2026-02-27T16:54+0300

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Ограничения рекламы энергетиков вступают в силу в России с 1 марта - станет обязательным предупреждение о вреде чрезмерного потребления и будет запрещено адресовать рекламу несовершеннолетним, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. "Ограничения рекламы энергетиков также вступают в силу с 1 марта. Реклама обязана сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления, а обращения к несовершеннолетним в такой рекламе запрещены", - сказал Говырин. Согласно принятому закону, предупреждение в радиорекламе должно будет звучать не менее трех секунд, в теле- и видеорекламе - не менее пяти секунд и занимать минимум 7% площади кадра.

