"Может запустить". В Британии неожиданно высказались о войне с Россией - 27.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260227/rossiya-867888078.html
"Может запустить". В Британии неожиданно высказались о войне с Россией
"Может запустить". В Британии неожиданно высказались о войне с Россией - 27.02.2026, ПРАЙМ
"Может запустить". В Британии неожиданно высказались о войне с Россией
Увеличение напряжённости в отношениях между Россией и Европой может привести к крайне негативным последствиям, пишет обозреватель британского издания UnHerd... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T21:51+0300
2026-02-27T21:51+0300
европа
москва
украина
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82053/88/820538804_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_69272bb60c482c7d2c77892a8a5c0e33.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Увеличение напряжённости в отношениях между Россией и Европой может привести к крайне негативным последствиям, пишет обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази. "Позволяя расти напряженности в отношениях с Москвой, мы создаем ситуацию, в которой одна ошибка — неверный удар, неправильно прочитанный сигнал, обостряющий шаг, выходящий за рамки любых намерений, — может запустить цепочку событий, которую ни один участник конфликта не сможет остановить", — говорится в статье.По мнению журналиста, "глубоко тревожным" является поведение европейской элиты, которая "культивирует военную истерию, оставаясь при этом равнодушной к тому, куда это может привести".В Министерстве иностранных дел заявляли, что любой вариант размещения войск стран НАТО на Украине совершенно неприемлем для России и может привести к резкой эскалации. Высказывания о возможности размещения контингента из стран-членов альянса на украинской территории, которые звучали в Великобритании и других европейских странах, в министерстве называли провокацией для продолжения конфликтных действий. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Путин утверждал, что западные политики часто запугивают своих граждан мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
европа
москва
украина
европа, москва, украина, владимир путин, такер карлсон, нато
ЕВРОПА, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
21:51 27.02.2026
 
"Может запустить". В Британии неожиданно высказались о войне с Россией

UnHerd: эскалация конфликта Европы с Россией может привести к необратимому исходу

© РИА Новости . Оксана Джадан
Военнослужащие блока НАТО
Военнослужащие блока НАТО. Архивное фото
© РИА Новости . Оксана Джадан
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Увеличение напряжённости в отношениях между Россией и Европой может привести к крайне негативным последствиям, пишет обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази.
"Позволяя расти напряженности в отношениях с Москвой, мы создаем ситуацию, в которой одна ошибка — неверный удар, неправильно прочитанный сигнал, обостряющий шаг, выходящий за рамки любых намерений, — может запустить цепочку событий, которую ни один участник конфликта не сможет остановить", — говорится в статье.
По мнению журналиста, "глубоко тревожным" является поведение европейской элиты, которая "культивирует военную истерию, оставаясь при этом равнодушной к тому, куда это может привести".
В Министерстве иностранных дел заявляли, что любой вариант размещения войск стран НАТО на Украине совершенно неприемлем для России и может привести к резкой эскалации. Высказывания о возможности размещения контингента из стран-членов альянса на украинской территории, которые звучали в Великобритании и других европейских странах, в министерстве называли провокацией для продолжения конфликтных действий.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Путин утверждал, что западные политики часто запугивают своих граждан мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
ЕВРОПАМОСКВАУКРАИНАВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
