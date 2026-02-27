https://1prime.ru/20260227/rossiya-867888078.html

"Может запустить". В Британии неожиданно высказались о войне с Россией

"Может запустить". В Британии неожиданно высказались о войне с Россией - 27.02.2026, ПРАЙМ

"Может запустить". В Британии неожиданно высказались о войне с Россией

Увеличение напряжённости в отношениях между Россией и Европой может привести к крайне негативным последствиям, пишет обозреватель британского издания UnHerd

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Увеличение напряжённости в отношениях между Россией и Европой может привести к крайне негативным последствиям, пишет обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази. "Позволяя расти напряженности в отношениях с Москвой, мы создаем ситуацию, в которой одна ошибка — неверный удар, неправильно прочитанный сигнал, обостряющий шаг, выходящий за рамки любых намерений, — может запустить цепочку событий, которую ни один участник конфликта не сможет остановить", — говорится в статье.По мнению журналиста, "глубоко тревожным" является поведение европейской элиты, которая "культивирует военную истерию, оставаясь при этом равнодушной к тому, куда это может привести".В Министерстве иностранных дел заявляли, что любой вариант размещения войск стран НАТО на Украине совершенно неприемлем для России и может привести к резкой эскалации. Высказывания о возможности размещения контингента из стран-членов альянса на украинской территории, которые звучали в Великобритании и других европейских странах, в министерстве называли провокацией для продолжения конфликтных действий. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Путин утверждал, что западные политики часто запугивают своих граждан мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

