В России в январе снизилось производство легковых автомобилей
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России по итогам января 2026 года снизилось на 13,2% в годовом выражении и составило 47,2 тысячи штук, следует из данных Росстата. При этом относительно декабря 2025 года выпуск легковушек сократился на 35,6%. Производство грузовиков в январе составило 5,7 тысячи единиц, что на 35,9% меньше, чем годом ранее, и на 52,1% меньше, чем месяц назад. Выпуск автобусов массой до пяти тонн в январе сократился на 62,2% в годовом выражении и составил 321 штуку. Это на 64,8% меньше, чем за декабрь 2025 года. Производство автобусов массой более пяти тонн в январе сократилось на 19,7% в годовом выражении и на 32,6% относительно декабря - до 424 штук. Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 9,6 тысячи штук (снижение на 28,8% к январю прошлого года и на 4% к декабрю).
