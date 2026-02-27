Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций умеренно растет днем в пятницу - 27.02.2026
Российский рынок акций умеренно растет днем в пятницу
Российский рынок акций умеренно растет днем в пятницу - 27.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет днем в пятницу
Российский рынок акций демонстрирует днем в пятницу умеренный рост в отсутствие серьезных драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 27.02.2026, ПРАЙМ
16:32 27.02.2026
 
Российский рынок акций умеренно растет днем в пятницу

Российский рынок акций умеренно растет в отсутствие серьезных драйверов

© РИА Новости . Владимир Песня
График - ПРАЙМ, 27.02.2026
График. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем в пятницу умеренный рост в отсутствие серьезных драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.30 мск рос на 0,35% до 2 795,27 пункта.
Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 2,37%, до 72,52 доллара за баррель.
"К середине дня российский рынок акций в первой половине дня меняется незначительно в отсутствие серьезных драйверов и значимых новостей. До следующего заседания Банка России по изменению ключевой ставки еще довольно далеко, продолжение переговоров по Украине перенесено, дата и место пока неизвестны", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам".
"Умеренному оптимизму инвесторов могли способствовать комментарии зампреда Банка России Алексея Заботкина, который не усматривает противоречия в понижении ключевой ставки на заседании регулятора в феврале, несмотря на скачок инфляции в предыдущем месяце. По его мнению, неуместно говорить о том, что очередное снижение ключевой ставки в рамках прогнозов может спровоцировать усиление инфляционного давления. Он полагает, что на инфляцию влияет не столько изменение ставки, сколько ее уровень, в то время как текущие 15,5% по ключевой ставке все еще соответствуют жесткой денежно-кредитной политике", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер".
Таким образом, можно предположить, что при условии постепенного замедления инфляции в соответствии с прогнозом регулятора, постепенное снижение ставки продолжится, добавил эксперт.

Лидеры роста и снижения

В лидерах роста - акции "Русснефти" (+2,53%), "Русала" (+2,48%), ЛСР (+2,37%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,28%) и обыкновенные акции "ЭН+ Груп" (+2,11%).
"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" поддерживают ожидания ослабления рубля в связи с обсуждением снижения ориентира по цене на нефть в рамках бюджетного правила, так как именно от курса доллара на конец года зависит размер дивидендных выплат компании. Дополнительным плюсом для нее выступает рост цен на углеводородное сырье, что благоприятно для экспортных доходов эмитента", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения - акции ТГК 1 (-1,45%), "Вуш Холдинга" (-1,04%), "Озона" (-0,96%), "Русгидро" (-0,84%) и "АФК Система" (-0,67%).

Прогнозы

"Сегодня вечером выйдут недельные данные Росстата по индексу потребительских цен. В отсутствие негативных сюрпризов, рынок может получить импульс к дальнейшему восстановлению в направлении 2800-2850 пунктов по индексу Мосбиржи на следующей неделе", - считает Дудников.
"Наиболее реалистичным выглядит сценарий умеренной динамики рынка: корпоративные отчёты сегодня дали акциям солидную фундаментальную базу, монетарный цикл ЦБ и постепенный переток депозитных денег работают в плюс, но геополитика и бюджетные риски удерживают IMOEX в боковике до появления более конкретных сигналов с переговорных площадок", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Закрытие дневной сессии по индексу Мосбиржи можно ожидать с изменениями в диапазоне плюс-минус 0,3-0,5%, если настроения не поменяет какая-либо неожиданная новость", - заключил Калачев.
 
