Швейцария помогла самолету Дмитриева пролететь через ЕС - 27.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260227/shveytsariya-867876656.html
Швейцария помогла самолету Дмитриева пролететь через ЕС
2026-02-27T14:33+0300
ЖЕНЕВА, 27 фев – ПРАЙМ. Власти Швейцарии оказали содействие для пролета борта спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Россию через страны ЕС после переговоров в Женеве, сообщил в пятницу РИА Новости дипломатический источник. "Власти Швейцарии выделили второго пилота, швейцарца, для пролета через страны ЕС", - сказал источник. По его словам, проблемы со стороны ряда стран ЕС возникли из-за документов пилотов в связи с тем, что этот самолет еще не появлялся в Европе. Как сообщал ранее РИА Новости дипломатический источник, Дмитриев посетил в четверг Женеву для переговоров с американской стороной.
14:33 27.02.2026
 
© fotolia.com / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии. Архивное фото
© fotolia.com / Mikael Lever
ЖЕНЕВА, 27 фев – ПРАЙМ. Власти Швейцарии оказали содействие для пролета борта спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Россию через страны ЕС после переговоров в Женеве, сообщил в пятницу РИА Новости дипломатический источник.
"Власти Швейцарии выделили второго пилота, швейцарца, для пролета через страны ЕС", - сказал источник.
По его словам, проблемы со стороны ряда стран ЕС возникли из-за документов пилотов в связи с тем, что этот самолет еще не появлялся в Европе.
Как сообщал ранее РИА Новости дипломатический источник, Дмитриев посетил в четверг Женеву для переговоров с американской стороной.
 
