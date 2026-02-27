https://1prime.ru/20260227/shveytsariya-867876656.html
Швейцария помогла самолету Дмитриева пролететь через ЕС
Швейцария помогла самолету Дмитриева пролететь через ЕС
ЖЕНЕВА, 27 фев – ПРАЙМ. Власти Швейцарии оказали содействие для пролета борта спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Россию через страны ЕС после переговоров в Женеве, сообщил в пятницу РИА Новости дипломатический источник. "Власти Швейцарии выделили второго пилота, швейцарца, для пролета через страны ЕС", - сказал источник. По его словам, проблемы со стороны ряда стран ЕС возникли из-за документов пилотов в связи с тем, что этот самолет еще не появлялся в Европе. Как сообщал ранее РИА Новости дипломатический источник, Дмитриев посетил в четверг Женеву для переговоров с американской стороной.
