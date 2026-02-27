https://1prime.ru/20260227/shveytsariya-867876656.html

Швейцария помогла самолету Дмитриева пролететь через ЕС

Швейцария помогла самолету Дмитриева пролететь через ЕС - 27.02.2026, ПРАЙМ

Швейцария помогла самолету Дмитриева пролететь через ЕС

Власти Швейцарии оказали содействие для пролета борта спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Россию... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T14:33+0300

2026-02-27T14:33+0300

2026-02-27T14:33+0300

россия

мировая экономика

швейцария

женева

рф

кирилл дмитриев

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg

ЖЕНЕВА, 27 фев – ПРАЙМ. Власти Швейцарии оказали содействие для пролета борта спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Россию через страны ЕС после переговоров в Женеве, сообщил в пятницу РИА Новости дипломатический источник. "Власти Швейцарии выделили второго пилота, швейцарца, для пролета через страны ЕС", - сказал источник. По его словам, проблемы со стороны ряда стран ЕС возникли из-за документов пилотов в связи с тем, что этот самолет еще не появлялся в Европе. Как сообщал ранее РИА Новости дипломатический источник, Дмитриев посетил в четверг Женеву для переговоров с американской стороной.

швейцария

женева

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, швейцария, женева, рф, кирилл дмитриев, ес