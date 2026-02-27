День Сил специальных операций в России

https://1prime.ru/20260227/sily-867860106.html

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. День Сил специальных операций отмечается в России в пятницу. Ниже приводится справочная информация. День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствии с указом президента РФ от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России. Дата праздника выбрана не случайно: 27 февраля 2014 года вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, которая в то время находилась в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди". Отвечая на вопросы граждан в ходе "прямой линии" 17 апреля 2014 года, президент РФ Владимир Путин подтвердил, что речь идет о российских военнослужащих, "корректно, решительно и профессионально" обеспечивших условия для свободного волеизъявления крымчан. С тех пор словосочетание "вежливые люди" стало синонимом тех, кто служит в Силах специальных операций (ССО) России. ССО Вооруженных сил РФ – высокоподвижная, специально обученная, технически оснащенная, хорошо экипированная армейская группировка сил министерства обороны РФ, предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России (при необходимости с применением военной силы) как внутри страны, так и за рубежом, как в мирное, так и в военное время, находящаяся в постоянной высокой готовности к немедленному применению. ССО применяют методы и способы боевых действий, нехарактерные для обычных сил (разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие). Они могут действовать как в составе разнородных сил на театре военных действий, так и самостоятельно. Проводимые ими операции, как правило, носят тайный характер и находятся под непосредственным контролем высшего военного руководства или главнокомандующих ВС на театрах войны. Силы специальных операций оснащены разнообразным стрелковым и холодным оружием (как состоящим на вооружении ВС, так и специально разработанными образцами), легкими артиллерийскими орудиями, гранатометами, переносными зенитными ракетными комплексами, комплектами взрывных устройств, оптико-электронной аппаратурой, малогабаритными средствами радио- и спутниковой связи, легкими автомобилями, парашютно-десантным и легководолазным снаряжением, техническими средствами пропаганды и др. Подготовка личного состава проводится в специальных учебных центрах и школах. В программу входит парашютно-десантная подготовка, обучение владению всеми видами оружия, включая вооружения иностранных армий, управлению транспортными средствами, диверсионным методам борьбы, минно-взрывному, легководолазному и радиоделу, изучение методов сбора разведывательной информации, ведения агентурной работы, знанию иностранных языков, обычаев стран оперативного предназначения, способов проникновения в тыл противника, выживания в экстремальных условиях и др. Военнослужащие ССО ВС РФ проходят этапы специальной подготовки в ходе различных учений. Учебные занятия проводятся в условиях Арктики, на горных полигонах, в условиях, максимально приближенных к боевым. Формирование Сил специальных операций началось в 2009 году в рамках общей модернизации Вооруженных сил РФ. В том же году было создано Управление специальных операций, подчиненное непосредственно Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации (в 2012 году оно было преобразовано в командование сил специальных операций). Официально о создании в России Сил специальных операций было объявлено в марте 2013 года. В том же году в составе Сил специальных операций, помимо сухопутной составляющей, появились также воздушная и морская составляющие. Силы специальных операций не относятся ни к одному из видов и родов войск Вооруженных сил России. Эта особая структура, задачи которой вытекают из самого ее названия и сильно не афишируются. Одна из главных особенностей Сил специальных операций – отсутствие постоянного состава. Кроме "костяка", сформированного из подразделений спецназа военной разведки и Воздушно-десантных войск, в разное время, в зависимости от ситуации, в состав Сил специальных операций включаются самые разные подразделения. "Костяк" ССО – офицеры и военнослужащие контрактной службы, прежде всего, военные разведчики, десантники, спецназовцы с качественным военным образованием и хорошим опытом. Отличие Сил специальных операций от спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" в том, что это не малочисленные спецгруппы высоких профессионалов, а мощные армейские силы таких же профессионалов. В подразделения ССО всегда попадает в первую очередь новое перспективное вооружение. Именно там испытывается новая экипировка и оружие, которые затем получают рекомендации по доработке для последующего применения другими подразделениями. Благодаря всесторонней подготовке, мастерскому владению современными вооружением, военной и специальной техникой военнослужащие Сил специальных операций успешно выполняют задачи в самых сложных, нестандартных ситуациях и способны действовать бесстрашно, решительно, профессионально. Несмотря на небольшой срок своего существования, российские Силы специальных операций уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны. Они занимались обеспечением безопасности прошедших в 2014 году Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, участвовали в антитеррористических операциях на Северном Кавказе, в борьбе с сомалийскими пиратами в Индийском океане. В 2015 году подразделения Сил специальных операций ВС РФ направили для участия в антитеррористической операции России в Сирии, где на них были возложены задачи по выявлению наиболее важных объектов международных террористических группировок для их последующего уничтожения российской авиацией. Военнослужащие российских ССО контролировали эффективность нанесения авиаударов и при необходимости самостоятельно уничтожали остатки террористов снайперским огнем. Высочайшая тактико-специальная подготовка военнослужащих российских ССО, отличное знание местной специфики, а также уникальное современное вооружение и экипировка позволяли им скрытно действовать по всей территории Сирии и уничтожать террористов в любых условиях обстановки. В условиях непростой внешнеполитической обстановки Силы специальных операций служат гарантом безопасности России, оперативно отвечают на вызовы времени. В настоящее время военнослужащие российских ССО героически выполняют свой воинский долг в ходе специальной операции на Украине, наносят врагу удары в самые чувствительные и болезненные точки, уничтожают важные объекты, вооружение, военную технику и живую силу противника. Захваченные специалистами сил пленные и образцы технических средств обеспечивают командование актуальной информацией о замыслах противника. Военно-политическое руководство страны высоко оценивает боевую работу ССО. За мужество и героизм свыше 3 тысяч военнослужащих Сил специальных операций удостоены государственных наград.

