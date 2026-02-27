Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.02.2026
Китайские производители смартфонов скоро повысят цены, пишут СМИ
Китайские производители смартфонов скоро повысят цены, пишут СМИ - 27.02.2026, ПРАЙМ
Китайские производители смартфонов скоро повысят цены, пишут СМИ
Ведущие китайские производители смартфонов, включая Oppo, One Plus, Vivo и Xiaomi, с марта повысят цены на свою продукцию из-за высоких затрат на закупку чипов... | 27.02.2026, ПРАЙМ
ПЕКИН, 27 фев – ПРАЙМ. Ведущие китайские производители смартфонов, включая Oppo, One Plus, Vivo и Xiaomi, с марта повысят цены на свою продукцию из-за высоких затрат на закупку чипов памяти, сообщает газета "Кэчуанбань жибао". "Несколько источников в отрасли подтвердили изданию, что нынешняя стоимость закупки чипов памяти для смартфонов выросла более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и признаков замедления роста пока нет", – указано в сообщении. Отмечается, что под влиянием ценового давления, Oppo, One Plus, Vivo, Xiaomi, iQOO, Honor и другие ведущие бренды мобильных телефонов планируют в начале марта запустить новый раунд корректировки цен на свою продукцию. "Это будет крупнейший и наиболее значительный по объему повышения раунд коллективной корректировки цен в индустрии мобильных телефонов за последние пять лет", - сообщает газета. Вместе с тем указано, что из-за частых колебаний цен на чипы памяти китайский рынок мобильных телефонов может столкнуться с беспрецедентной в истории ситуацией многократного повышения цен в течение одного года.
Новости
технологии, бизнес, мировая экономика, xiaomi, honor
Технологии, Бизнес, Мировая экономика, Xiaomi, Honor
09:29 27.02.2026
 
Китайские производители смартфонов скоро повысят цены, пишут СМИ

КЖ: китайские производители смартфонов с марта повысят цены на свою продукцию

© РИА Новости . Илья Питалев
Флаг Китая
Флаг Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
ПЕКИН, 27 фев – ПРАЙМ. Ведущие китайские производители смартфонов, включая Oppo, One Plus, Vivo и Xiaomi, с марта повысят цены на свою продукцию из-за высоких затрат на закупку чипов памяти, сообщает газета "Кэчуанбань жибао".
"Несколько источников в отрасли подтвердили изданию, что нынешняя стоимость закупки чипов памяти для смартфонов выросла более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и признаков замедления роста пока нет", – указано в сообщении.
Отмечается, что под влиянием ценового давления, Oppo, One Plus, Vivo, Xiaomi, iQOO, Honor и другие ведущие бренды мобильных телефонов планируют в начале марта запустить новый раунд корректировки цен на свою продукцию.
"Это будет крупнейший и наиболее значительный по объему повышения раунд коллективной корректировки цен в индустрии мобильных телефонов за последние пять лет", - сообщает газета.
Вместе с тем указано, что из-за частых колебаний цен на чипы памяти китайский рынок мобильных телефонов может столкнуться с беспрецедентной в истории ситуацией многократного повышения цен в течение одного года.
 
