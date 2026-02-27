https://1prime.ru/20260227/sovet-867860332.html
Совет директоров WBD признал новое предложение Paramount более выгодным
Совет директоров WBD признал новое предложение Paramount более выгодным
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Компания Warner Bros. Discovery (WBD) сообщила, что ее совет директоров рассмотрел новое предложение от Paramount Skydance Corporation (PSKY) о слиянии и признал его более выгодным, нежели текущая сделка со стриминговым сервисом Netflix.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Paramount предложил более высокую цену за покупку компании Warner Bros. Позднее компания подтвердила получение пересмотренного предложения.
"Совет директоров после консультаций с независимыми финансовыми и юридическими советниками пришёл к выводу, что обнародованное ранее предложение от Paramount Skydance Corporation является более выгодным предложением в понимании, определённом в соглашении о слиянии WBD с Netflix, Inc.", - говорится в заявлении компании.
Компания уведомила Netflix о заключении совета директоров. Отмечается, что соглашение о слиянии с Netflix остается в силе, и совет директоров WBD по-прежнему рекомендует одобрить его.
"Согласно условиям соглашения о слиянии с Netflix, это уведомление запускает четырёхдневный период, в течение которого Netflix имеет право предложить изменения в соглашение о слиянии с Netflix, чтобы предложение PSKY перестало считаться более выгодным", - говорится в заявлении.
В декабре Netflix сообщил о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD рекомендовал акционерам отклонить предложение.
В феврале WBD сообщила, что получила от Netflix неделю на то, чтобы утончить условия покупки со стороны Paramount Skydance. Отмечалось, что WBD намерен за неделю уточнить предложение Paramount, которое, по ожиданиям компании, будет выше 31 доллара за акцию.
Совет директоров WBD признал новое предложение Paramount Skydance более выгодным
