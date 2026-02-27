https://1prime.ru/20260227/ssha-867861885.html

СМИ: США хотят сделать Кубу зависимой от поставок нефти и топлива

2026-02-27T03:16+0300

ВАШИНГТОН, 27 фев – ПРАЙМ. Новая стратегия администрации президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы сделать Кубу зависимой от поставок американской нефти и топлива частному сектору, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. "Шаг администрации Трампа по упрощению поставок топлива для зарождающегося частного сектора Кубы является частью плана сделать остров более зависимым от США в поставках, увеличивая влияние Вашингтона для проведения политических и экономических изменений", - пишет издание. Блокада поставок нефти на Кубу входит в стратегию Трампа по принуждению правительства острова принимать топливо на условиях США, чтобы ослабить контроль Гаваны над внутренними процессами, сообщает Bloomberg. Ослаблением режима поставок топлива для частного сектора на острове США также рассчитывают усилить роль негосударственного сектора в экономике и жизни Кубы, добавляет агентство. Ранее минфин США сообщил, что разрешит перепродажу венесуэльской нефти на Кубу при условии, что поставки будут использоваться исключительно в коммерческих и гуманитарных целях на острове. Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

