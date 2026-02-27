Доллар дешевеет на последствиях решений Верховного суда США по пошлинам

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260227/ssha-867867595.html
Стоимость доллара на последних торгах зимы снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, рынки оценивают решение Верховного... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T08:47+0300
2026-02-27T08:47+0300
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара на последних торгах зимы снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, рынки оценивают решение Верховного суда США о потенциальной выплате компенсаций импортерам, пострадавшим от повышенных торговых пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.29 мск курс евро к доллару растёт до 1,1811 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1798 доллара за евро, курс доллара к иене в то же время опускается до 155,77 иены с уровня прошлого закрытия в 156,14 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,12% - до 97,67 пункта. По данным Bloomberg Economics, один из факторов, который может оказывать давление на доллар, это потенциальные выплаты компенсаций импортерам, которые последние 10 месяцев занимались оплатами повышенных таможенных пошлин. Верховный суд США ограничил полномочия президента Дональда Трампа устанавливать масштабные импортные пошлины, оставив вопрос механизма возврата излишне уплаченных импортёрами средств на усмотрение суда более низкой инстанции. Трамп в свою очередь заявил, что решение не проясняет порядок возврата и что процесс может затянуться на годы. Верховный суд в своем решении не рассмотрел также вопроса о размере причитающихся компенсаций, но на сегодняшний день подано более 1,5 тысяч исков. Это вносит нежелательную неопределенность в среднесрочную и долгосрочную картину государственного долга США, что приводит к росту доходности долгосрочных облигаций и оказывает давление на доллар, отмечают аналитики Блумберга. В то же время юристы по торговому праву отмечают, что минюст ранее обязался вернуть пошлины и проценты компаниям, выигравшим дело. По данным Politico, речь идет о более чем 133 миллиардах долларов, собранных с импортеров. Любая попытка администрации затянуть возврат средств, вероятно, столкнется с новыми судебными исками и политической критикой, отмечает издание.
рынок, сша, дональд трамп, верховный суд, politico
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Доллар - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Доллар. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара на последних торгах зимы снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, рынки оценивают решение Верховного суда США о потенциальной выплате компенсаций импортерам, пострадавшим от повышенных торговых пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.29 мск курс евро к доллару растёт до 1,1811 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1798 доллара за евро, курс доллара к иене в то же время опускается до 155,77 иены с уровня прошлого закрытия в 156,14 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,12% - до 97,67 пункта.
По данным Bloomberg Economics, один из факторов, который может оказывать давление на доллар, это потенциальные выплаты компенсаций импортерам, которые последние 10 месяцев занимались оплатами повышенных таможенных пошлин.
Верховный суд США ограничил полномочия президента Дональда Трампа устанавливать масштабные импортные пошлины, оставив вопрос механизма возврата излишне уплаченных импортёрами средств на усмотрение суда более низкой инстанции. Трамп в свою очередь заявил, что решение не проясняет порядок возврата и что процесс может затянуться на годы.
Верховный суд в своем решении не рассмотрел также вопроса о размере причитающихся компенсаций, но на сегодняшний день подано более 1,5 тысяч исков.
Это вносит нежелательную неопределенность в среднесрочную и долгосрочную картину государственного долга США, что приводит к росту доходности долгосрочных облигаций и оказывает давление на доллар, отмечают аналитики Блумберга.
В то же время юристы по торговому праву отмечают, что минюст ранее обязался вернуть пошлины и проценты компаниям, выигравшим дело. По данным Politico, речь идет о более чем 133 миллиардах долларов, собранных с импортеров. Любая попытка администрации затянуть возврат средств, вероятно, столкнется с новыми судебными исками и политической критикой, отмечает издание.
 
РынокСШАДональд ТрампВерховный судPolitico
 
 
