Правительство утвердит технические стандарты автономных систем
Правительство утвердит технические стандарты автономных систем
2026-02-27T10:45+0300
2026-02-27T10:45+0300
2026-02-27T10:45+0300
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 сентября разработать и утвердить технические стандарты и порядок сертификации автономных беспилотных систем. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года, размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... разработку и утверждение технических стандартов и порядка сертификации автономных систем", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 сентября 2026 года, далее – один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
