Банк России послал рынку сигнал на полтора года вперед

МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. В феврале Банк России не просто снизил ставку до 15,5% – регулятор дал понять, что при нормализации инфляции может продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики. Это запускает несколько устойчивых трендов и даёт инвестору сигнал задуматься о стратегии на ближайшие полтора года. Какие это тренды и почему их стоит рассматривать "сверху вниз": от ставки и инфляции к облигациям, рублю и акциям?Цикл снижения ключевой ставки – главный макро-драйвер 2026 годаВажно даже не само снижение, а смена вектора. Рынок начинает жить в парадигме последовательно дешевеющих денег. Регулятор отмечал ускорение роста цен в январе из-за разовых факторов и ожидание последующего возобновления дезинфляции.При этом общий инфляционный фон остается "нервным". По данным Росстата на январь, инфляция за месяц составила 1,62%, а за год – примерно 6%. Скачок связывали в том числе с повышением НДС с 1 января. Поэтому при выстраивании инвестиционной стратегии нужно учитывать, что тренд на снижение ставки реален, но может идти неравномерно – с паузами и оглядкой на свежие данные по инфляции. Фундаментальные факторы – баланс внешнего сектора и бюджетная динамика – могут постепенно оказывать давление на рубль.Длинные ОФЗ – бенефициар снижения ключевой ставкиПри смягчении денежно-кредитной политики первый бенефициар – длинные ОФЗ с фиксированным купоном. Уже сейчас кривая доходности намекает, что рынок ждёт дальнейшего снижения ключевой ставки. Доходность на дальнем конце выше, чем на коротком – "длинные" ОФЗ интереснее "средних". Это классический сигнал.Однако подход может быть разным. Если инвестору важно зафиксировать текущие высокие ставки купонных выплат, чтобы сформировать долгосрочный финансовый поток – привлекательны недавние длинные выпуски ОФЗ со средней купонной доходностью 12-13%. Если горизонт инвестирования дальше 3 лет и инвестор готов зарабатывать на росте тела облигаций – интереснее более старые выпуски. Хотя их купонные выплаты ниже, но потенциал роста стоимости значительно выше. Кроме того, такая стратегия может быть более выгодной с точки зрения налогов.Ожидаемое снижение ключевой ставки с большой вероятностью может разворачиваться на фоне активных государственных заимствований. Минфин утвердил предельный объём размещения ОФЗ в 2026 году до 6,47 трлн рублей. Для инвестора это означает, что потенциал роста длинных бумаг есть, но предложение может периодически "придавливать" котировки – это хорошая возможность входить поэтапно.Плавное ослабление рубля как "фоновый" трендСвязка "ставка вниз – рубль слабее" в России работает не всегда линейно, но на горизонте года-полутора девальвационные факторы выглядят системными. По оценке Банка России, профицит текущего счёта операций уменьшается – за 2025 год он снизился с 62,6 до 41,4 млрд долларов.Есть и сдерживающие факторы. Например, регуляторное требование к экспортёрам продавать часть валютной выручки продлили до конца апреля. Это может сглаживать волатильность, но вряд ли повлияет на долгосрочном уровне.Практический вывод для инвестора заключается в том, что рубль, скорее всего, будет плавно ослабевать, хотя возможны и периоды укрепления – например, в налоговые периоды или при жёстких требованиях к валютной выручке. Это значит, что валютная диверсификация и активы, выигрывающие от слабого рубля – такие как драгметаллы и некоторые экспортёры – снова в фокусе.Переток в облигацииПо мере снижения ставок по вкладам частные инвесторы начинают искать альтернативы. В центре внимания оказываются облигации. В 2025 году частные инвесторы вложили в облигации почти 1,7 трлн рублей, обновив рекорд по торговым оборотам на Мосбирже. В течение следующих полутора лет ожидаем дальнейшего перетока в долговой рынок и, как следствие, сужения спредов по надёжным выпускам. Спрос на доходность будет подогревать интерес и к корпоративным облигациям высокого рейтинга.Акции: дивиденды снова в трендеСнижение ключевой ставки делает акции всё более привлекательным инструментом. Дисконтирование будущих денежных потоков компаний становится мягче, а дивидендные истории выглядят убедительнее. В ближайшие месяцы индекс может находиться в боковике без явных драйверов, но на горизонте года внимание рынка будет сосредоточено на дивидендной устойчивости, секторах с низкой чувствительностью к внутреннему спросу и кредитам, а также влиянии курса на прибыль экспортёров.Инвестиционная логикаВышеперечисленные тренды следует учитывать при построении инвестиционной стратегии на горизонте следующих полутора лет. Наиболее привлекательно выглядят облигации – как государственные, так и корпоративные выпуски высокого кредитного качества. Они выигрывают от перетока капитала и потенциального сжатия спредов. На рынке акций поддержку котировкам оказывают дивидендные выплаты, однако акции остаются чувствительными к налоговым и регуляторным решениям, а также траектории экономики в целом.Впрочем, реализация этого сценария зависит от макроэкономической стабильности. Ускорение инфляции может привести к паузе в цикле денежно-кредитной политики. Не менее значимым риском может быть ухудшение условий внешней торговли – снижение цен на сырьё, рост дисконта, логистические затруднения или сложности с трансграничными расчётами.Автор- инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Егор Дугаев

