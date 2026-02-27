https://1prime.ru/20260227/stavka-867874675.html

В ЦБ объяснили, почему снизили ставку при скачке инфляции

2026-02-27T12:51+0300

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В Банке России объяснили, почему снизили ставку при скачке инфляции: для решений по ставке важен не рост цен за отдельно взятый месяц, а устойчивая инфляция, также на инфляцию влияет не столько изменение ставки, сколько ее уровень. Об этом в Telegram-канале регулятора сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. По данным Росстата, инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении против 0,32% в декабре, и 6% в годовом против 5,59% месяцем ранее. Банк России 13 февраля вновь снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 15,5% годовых. "Вопрос, который мне задают люди: в январе инфляция скакнула, а ЦБ снизил ставку. Как же вы собираетесь снизить инфляцию? Да, ЦБ часто говорит, что повышает ставку, чтобы снизить инфляцию, а тут наоборот. Но противоречия здесь нет. Почему? Во-первых, для решений по ставке важен не рост цен за отдельно взятый месяц, а устойчивая инфляция", - пишет Заботкин. Как пояснил зампред, в ноябре-декабре общий рост цен был низкий, а в январе - высокий по ряду причин. Во-первых, из-за разового эффекта повышения НДС с начала года, во-вторых, из-за того, что в декабре продавцы стремились распродать остатки товаров до повышения НДС и не торопились повышать цены. А в-третьих, из-за того, что зимнее подорожание огурцов и помидоров в этом году пришлось не на ноябрь-декабрь (которые были теплыми), а на январь (который оказался даже более морозным, чем обычно), добавил он. "Но в итоге на конец января годовая инфляция составила 6%. Это ниже, чем прогноз Банка России на конец 2025 года - 6,5-7,0%, то есть суммарный рост цен за последние месяцы меньше, чем мы ожидали", - подчеркнул Заботкин. Кроме того, на инфляцию влияет не столько изменение ставки, сколько ее уровень, отмечает зампред ЦБ. Причем этот процесс растянут во времени, поэтому на инфляцию 2026 года будут продолжать влиять те высокие значения ключевой ставки, которые регулятор поддерживал в течение 2025 года. "Другими словами: если ставка очень постепенно снижается с высоких значений, то полагать, что очередное ее снижение, которое происходит в рамках прогноза, спровоцирует резкое ускорение инфляции, точно неуместно", - пояснил Заботкин. "Если инфляция замедляется в соответствии с прогнозом, новых, ранее неизвестных шоков для инфляции не возникло, и прогноз предполагал постепенное снижение ставки (а на 2026 год наш октябрьский прогноз это предполагал), то центральный банк как раз и будет реализовывать это постепенное снижение ставки", - подытожил он.

