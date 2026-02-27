Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: сторонники Трампа хотят ввести чрезвычайное положение на выборах - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260227/storonniki-867859675.html
СМИ: сторонники Трампа хотят ввести чрезвычайное положение на выборах
СМИ: сторонники Трампа хотят ввести чрезвычайное положение на выборах - 27.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: сторонники Трампа хотят ввести чрезвычайное положение на выборах
Группа активистов в США, называющих себя сторонниками президента страны Дональда Трампа и заявляющих о координации своей деятельности с Белым домом, утверждает, | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T00:48+0300
2026-02-27T00:48+0300
общество
экономика
мировая экономика
сша
китай
дональд трамп
washington post
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867859675.jpg?1772142517
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Группа активистов в США, называющих себя сторонниками президента страны Дональда Трампа и заявляющих о координации своей деятельности с Белым домом, утверждает, что американский лидер может подписать указ о чрезвычайном положении на выборах ради особых полномочий по контролю за голосованием, сообщает газета Washington Post. "Протрамповские активисты, которые утверждают, что координируют свои действия с Белым домом, распространяют 17-страничный проект указа, в котором утверждается, что Китай вмешивался в выборы 2020 года, как основание для объявления национального чрезвычайного положения, которое откроет президенту чрезвычайные полномочия по управлению голосованием", - пишет газета. Питер Тиктин, адвокат из Флориды, выступающий за проект указа, утверждает, что объявление чрезвычайного положения даст президенту полномочия запрещать голосование по почте и использование машин для голосования, рассматривая их как каналы иностранного вмешательства, сообщает издание. Трамп заявил 13 февраля в посте в соцсети Truth Social, что если законопроект SAVE Act, предусматривающий обязательную идентификацию избирателей и ограничения на голосование почте, не будет принят конгрессом, он готов действовать единолично, подписав указ для внесения этих изменений на промежуточных выборах в ноябре. Американский лидер не раз утверждал, что если республиканцы проиграют промежуточные выборы в конгресс 3 ноября, демократы инициируют против него новый импичмент, который станет уже третьим, и призвал не допустить такого развития политической ситуации.
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, washington post
Общество , Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Washington Post
00:48 27.02.2026
 
СМИ: сторонники Трампа хотят ввести чрезвычайное положение на выборах

WP: сторонники Трампа утверждают, что он может подписать указ о чрезвычайном положении

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Группа активистов в США, называющих себя сторонниками президента страны Дональда Трампа и заявляющих о координации своей деятельности с Белым домом, утверждает, что американский лидер может подписать указ о чрезвычайном положении на выборах ради особых полномочий по контролю за голосованием, сообщает газета Washington Post.
"Протрамповские активисты, которые утверждают, что координируют свои действия с Белым домом, распространяют 17-страничный проект указа, в котором утверждается, что Китай вмешивался в выборы 2020 года, как основание для объявления национального чрезвычайного положения, которое откроет президенту чрезвычайные полномочия по управлению голосованием", - пишет газета.
Питер Тиктин, адвокат из Флориды, выступающий за проект указа, утверждает, что объявление чрезвычайного положения даст президенту полномочия запрещать голосование по почте и использование машин для голосования, рассматривая их как каналы иностранного вмешательства, сообщает издание.
Трамп заявил 13 февраля в посте в соцсети Truth Social, что если законопроект SAVE Act, предусматривающий обязательную идентификацию избирателей и ограничения на голосование почте, не будет принят конгрессом, он готов действовать единолично, подписав указ для внесения этих изменений на промежуточных выборах в ноябре.
Американский лидер не раз утверждал, что если республиканцы проиграют промежуточные выборы в конгресс 3 ноября, демократы инициируют против него новый импичмент, который станет уже третьим, и призвал не допустить такого развития политической ситуации.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАКИТАЙДональд ТрампWashington Post
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала