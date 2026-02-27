В Москве обязали привести в исполнение решение арбитража по Bank RBK

https://1prime.ru/20260227/sud-867862150.html

Суд в Москве по заявлению российского производителя оборудования АО "Информтехника и Промсвязь" признал и обязал привести в исполнение на территории России... | 27.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Суд в Москве по заявлению российского производителя оборудования АО "Информтехника и Промсвязь" признал и обязал привести в исполнение на территории России решение Стокгольмского арбитража, взыскавшего в пользу заявителя около 504 миллионов рублей с казахстанского Bank RBK, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Российская компания поставила казахстанскому Grand Telecom оборудование, которое покупатель полностью не оплатил. Обязательства покупателя были обеспечены гарантией Bank RBK. "Информтехника и Промсвязь" обратилась за выплатой к банку-гаранту. Казахстанский банк от выплаты по гарантии отказался, сославшись на санкции в отношении РФ. После этого российский поставщик обратился с иском к банку в третейский суд Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. Арбитраж в феврале 2025 года удовлетворил требования истца, взыскав с Bank RBK более 419 миллионов рублей долга, более 59 миллионов рублей неустойки, а также расходы на третейское разбирательство. В связи с неисполнением казахстанским банком этого решения "Информтехника и Промсвязь" в мае 2025 года подала в московский арбитражный суд заявление о признании и приведении в исполнение в России решения Стокгольмского арбитража. Удовлетворяя требование, российский суд принял во внимание, что у казахстанского Bank RBK есть имущество на территории России, в частности, денежные средства на его счетах в нескольких российских банках. Суд выдал российской компании исполнительный лист на принудительное исполнение международного арбитражного решения.

2026

