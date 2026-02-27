Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.02.2026
"Постепенно сокращается: в США оценили эффективность российских ударов
"Постепенно сокращается: в США оценили эффективность российских ударов - 27.02.2026, ПРАЙМ
"Постепенно сокращается: в США оценили эффективность российских ударов
Американский военный эксперт Майкл Кофман в интервью New York Times заявил, что ВСУ не достигли значительных результатов на фронте из-за успешных действий... | 27.02.2026
2026-02-27T07:21+0300
2026-02-27T07:21+0300
в мире
украина
запад
new york times
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864997087_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a64648ac927ef6e5ba60a1c984b6fb30.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Американский военный эксперт Майкл Кофман в интервью New York Times заявил, что ВСУ не достигли значительных результатов на фронте из-за успешных действий российской армии. "Я думаю, что проблема Украины заключается в том, что она тоже пытается расширить свою ударную кампанию против России, но при этом ограничена во времени из-за растущей усталости в рядах вооруженных сил и российской ударной кампании, которая в этом году оказалась особенно эффективной, учитывая холодную зиму", — отметил он. Эксперт добавил, что Киев сталкивается с дополнительными трудностями. Нестабильная поддержка со стороны Запада делает планирование конфликтов сложной задачей, а случаи самовольного оставления части (СОЧ) снижают боеспособность украинской армии, пояснил он. "Эффективная боеспособность Украины на передовой постепенно сокращается", — резюмировал Кофман.Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что более двух третей мобилизованных на Украине покидают армию. Военнопленные регулярно рассказывают агентству о массовом дезертирстве, чаще всего из учебных центров.
украина
запад
в мире, украина, запад, new york times, всу
В мире, УКРАИНА, ЗАПАД, New York Times, ВСУ
07:21 27.02.2026
 
"Постепенно сокращается: в США оценили эффективность российских ударов

NYT: ВСУ не смогли добиться успеха из-за эффективных ударов ВС России

© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Американский военный эксперт Майкл Кофман в интервью New York Times заявил, что ВСУ не достигли значительных результатов на фронте из-за успешных действий российской армии.
"Я думаю, что проблема Украины заключается в том, что она тоже пытается расширить свою ударную кампанию против России, но при этом ограничена во времени из-за растущей усталости в рядах вооруженных сил и российской ударной кампании, которая в этом году оказалась особенно эффективной, учитывая холодную зиму", — отметил он.
Эксперт добавил, что Киев сталкивается с дополнительными трудностями. Нестабильная поддержка со стороны Запада делает планирование конфликтов сложной задачей, а случаи самовольного оставления части (СОЧ) снижают боеспособность украинской армии, пояснил он.
"Эффективная боеспособность Украины на передовой постепенно сокращается", — резюмировал Кофман.
Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что более двух третей мобилизованных на Украине покидают армию. Военнопленные регулярно рассказывают агентству о массовом дезертирстве, чаще всего из учебных центров.
 
В мире, УКРАИНА, ЗАПАД, New York Times, ВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала