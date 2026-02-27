https://1prime.ru/20260227/svo-867865380.html

"Постепенно сокращается: в США оценили эффективность российских ударов

2026-02-27T07:21+0300

в мире

украина

запад

new york times

всу

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Американский военный эксперт Майкл Кофман в интервью New York Times заявил, что ВСУ не достигли значительных результатов на фронте из-за успешных действий российской армии. "Я думаю, что проблема Украины заключается в том, что она тоже пытается расширить свою ударную кампанию против России, но при этом ограничена во времени из-за растущей усталости в рядах вооруженных сил и российской ударной кампании, которая в этом году оказалась особенно эффективной, учитывая холодную зиму", — отметил он. Эксперт добавил, что Киев сталкивается с дополнительными трудностями. Нестабильная поддержка со стороны Запада делает планирование конфликтов сложной задачей, а случаи самовольного оставления части (СОЧ) снижают боеспособность украинской армии, пояснил он. "Эффективная боеспособность Украины на передовой постепенно сокращается", — резюмировал Кофман.Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что более двух третей мобилизованных на Украине покидают армию. Военнопленные регулярно рассказывают агентству о массовом дезертирстве, чаще всего из учебных центров.

украина

запад

в мире, украина, запад, new york times, всу