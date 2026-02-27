https://1prime.ru/20260227/taksi-867871734.html

Эксперт рассказа, какие марки вероятнее всего всего включат в таксопарки

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Самые очевидные претенденты для включения в итоговый список машин, разрешенных для закупок в таксопарки, это автомобили Haval и Tenet, а также новые модели "Москвич" и электромобили "Атом" и UMO, такое мнение выразил РИА Новости автомобильный эксперт Максим Кадаков. В России принят закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Он заработает с 1 марта. При этом соответствующие требования не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет работать и после вступления закона в силу. Минпромторг России в начале октября опубликовал первоначальный список автомобилей, соответствующих требованиям закона, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Отмечалось, что список будет дополняться, и окончательный вариант опубликуют ближе к 1 марта. "Очевидно, что в этом списке появятся автомобили Haval, в нем появится Tenet... К первоначальному списку, в котором было больше 20 машин, можно прибавить шесть моделей Haval, соответственно, то ли три, то ли четыре модели Tenet, в зависимости от того, считаем модель T9 или не считаем", - сказал Кадаков. Также, по его мнению, в список включат новое поколение моделей бренда "Москвич" - М70 и М90. Помимо этого, для таксопарков разрешат закупать электромобили UMO компаний "Яндекс" и "Атом", которые также производятся на заводе "Москвич". "Также некоторые модели "Автотора" могут появиться, и в итоге этот список может дорасти до 40 машин", - считает Кадаков. При этом с некоторыми марками, по его мнению, ситуация до конца не ясна. "Не очень понятно, что все-таки будет с Solaris. Тоже такая загадочная история, потому что все это завязано на специнвестконтракте", - добавил эксперт. Также он затруднился оценить перспективу появления в этом списке новых марок, анонсированных "АГР Холдингом", а именно Jeland и Tenet Plus и моделей Volga. Однако Кадаков напомнил, что список автомобилей, которые разрешат закупать в таксопарки, будет "открытым" и в дальнейшем будет дополняться новыми моделями.

