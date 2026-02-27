В Техасе закрыли часть воздушного пространства после сбитого беспилотника

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-27T07:09+0300
2026-02-27T07:09+0300
технологии
экономика
мировая экономика
техас
сша
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации США в четверг закрыло часть воздушного пространства штата Техас после того, как лазерная система военных сбила правительственный беспилотник, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Как сообщается, беспилотник таможенной и пограничной службы был сбит в небе над поселением Форт-Хэнкок. Член палаты представителей Рик Ларсен и несколько других демократов из комитета по транспорту и инфраструктуре заявили, что были уведомлены об инциденте по официальным каналам. "Мы просто в шоке от новости о том, что министерство обороны сбило беспилотник таможенной и пограничной службы, используя высокорискованную систему противодействия беспилотным летательным аппаратам", - говорится в заявлении Ларсена и его коллег. В середине февраля авиарегуляторы временно закрыли воздушное пространство в районе международного аэропорта Эль-Пасо в Техасе из соображений безопасности. Было указано, что ограничения продлятся десять дней, однако их отменили через несколько часов. Позднее выяснилось, что небо было закрыто из-за пограничников, которые сбивали лазерной системой воздушные шары, приняв их за беспилотники мексиканских наркокартелей.
технологии, мировая экономика, техас, сша
Технологии, Экономика, Мировая экономика, ТЕХАС, США
