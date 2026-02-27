https://1prime.ru/20260227/tehas-867865124.html

В Техасе закрыли часть воздушного пространства после сбитого беспилотника

В Техасе закрыли часть воздушного пространства после сбитого беспилотника - 27.02.2026, ПРАЙМ

В Техасе закрыли часть воздушного пространства после сбитого беспилотника

Федеральное управление гражданской авиации США в четверг закрыло часть воздушного пространства штата Техас после того, как лазерная система военных сбила... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T07:09+0300

2026-02-27T07:09+0300

2026-02-27T07:09+0300

технологии

экономика

мировая экономика

техас

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867865124.jpg?1772165383

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации США в четверг закрыло часть воздушного пространства штата Техас после того, как лазерная система военных сбила правительственный беспилотник, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Как сообщается, беспилотник таможенной и пограничной службы был сбит в небе над поселением Форт-Хэнкок. Член палаты представителей Рик Ларсен и несколько других демократов из комитета по транспорту и инфраструктуре заявили, что были уведомлены об инциденте по официальным каналам. "Мы просто в шоке от новости о том, что министерство обороны сбило беспилотник таможенной и пограничной службы, используя высокорискованную систему противодействия беспилотным летательным аппаратам", - говорится в заявлении Ларсена и его коллег. В середине февраля авиарегуляторы временно закрыли воздушное пространство в районе международного аэропорта Эль-Пасо в Техасе из соображений безопасности. Было указано, что ограничения продлятся десять дней, однако их отменили через несколько часов. Позднее выяснилось, что небо было закрыто из-за пограничников, которые сбивали лазерной системой воздушные шары, приняв их за беспилотники мексиканских наркокартелей.

техас

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, техас, сша