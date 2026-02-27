https://1prime.ru/20260227/tramp-867886948.html

Трамп заявил, что хочет скорейшего урегулирования конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть скорейшее урегулирование украинского конфликта. "Я хотел бы, чтобы это поскорее закончилось", - сказал Трамп журналистам. Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.

