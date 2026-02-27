Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что хочет скорейшего урегулирования конфликта на Украине - 27.02.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что хочет скорейшего урегулирования конфликта на Украине
Трамп заявил, что хочет скорейшего урегулирования конфликта на Украине - 27.02.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что хочет скорейшего урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть скорейшее урегулирование украинского конфликта. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T21:30+0300
2026-02-27T21:30+0300
мировая экономика
сша
рф
украина
дональд трамп
владимир мединский
сергей лавров
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть скорейшее урегулирование украинского конфликта. "Я хотел бы, чтобы это поскорее закончилось", - сказал Трамп журналистам. Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
21:30 27.02.2026
 
Трамп заявил, что хочет скорейшего урегулирования конфликта на Украине

Трамп заявил, что хочет, чтобы конфликт на Украине поскорее закончился

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть скорейшее урегулирование украинского конфликта.
"Я хотел бы, чтобы это поскорее закончилось", - сказал Трамп журналистам.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
Виктор Орбан
"Он так бесит": во Франции заявили об ударе Трампа по Зеленскому
07:28
 
Мировая экономикаСШАРФУКРАИНАДональд ТрампВладимир МединскийСергей ЛавровВ мире
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
