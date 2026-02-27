Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/tramp-867889147.html
Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО
Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО - 27.02.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России, если будет достигнута договорённость по урегулированию конфликта на Украине. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T22:43+0300
2026-02-27T22:43+0300
россия
мировая экономика
сша
украина
рф
дональд трамп
владимир мединский
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg
ВАШИНГТОН, 27 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России, если будет достигнута договорённость по урегулированию конфликта на Украине. "Я хочу снять санкции (с России - ред.)… но сначала нам нужно закончить эту войну", - заявил Трамп во время общения с журналистами у Белого дома. Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
https://1prime.ru/20260227/ukraina-867888963.html
сша
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:0:2093:1570_1920x0_80_0_0_bf1a323ba9a2e379cff374ab94e48ba4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, украина, рф, дональд трамп, владимир мединский, сергей лавров
РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, РФ, Дональд Трамп, Владимир Мединский, Сергей Лавров
22:43 27.02.2026
 
Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО

Трамп заявил, что хочет снять санкции против РФ после урегулирования конфликта

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 27 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России, если будет достигнута договорённость по урегулированию конфликта на Украине.
"Я хочу снять санкции (с России - ред.)… но сначала нам нужно закончить эту войну", - заявил Трамп во время общения с журналистами у Белого дома.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
СМИ: Украина использовала "Дружбу" для прокачки своей нефти
22:36
 
РОССИЯМировая экономикаСШАУКРАИНАРФДональд ТрампВладимир МединскийСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала