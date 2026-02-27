https://1prime.ru/20260227/tramp-867889147.html
Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО
Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО - 27.02.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России, если будет достигнута договорённость по урегулированию конфликта на Украине. | 27.02.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 27 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России, если будет достигнута договорённость по урегулированию конфликта на Украине. "Я хочу снять санкции (с России - ред.)… но сначала нам нужно закончить эту войну", - заявил Трамп во время общения с журналистами у Белого дома. Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
