ЦБ выявил в 2025 году более тысячи нелегальных кредиторов
2026-02-27T11:00+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863506248_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7b076591e08d13433b4975aa9084da44.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Банк России в 2025 году выявил 1 118 субъектов с признаками нелегального кредитора, это почти на 27% меньше, чем годом ранее, сообщил регулятор. Из материалов ЦБ следует, что в 2025 году было выявлено 1 118 субъектов с признаками нелегального кредитора. "Это почти на 27% меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. Регулятор отмечает, что в 2025 году продолжилась тенденция снижения количества нелегальных кредиторов, которые предлагали займы исключительно онлайн, используя соцсети и платформы объявлений. Так, в 2025 году было выявлено 111 подобных интернет-проектов, в 2024 году - 694. "Псевдоломбарды и комиссионные магазины, которые незаконно выдавали краткосрочные займы, чаще использовали сетевой формат работы. Они открывали точки под единым брендом, но зарегистрированные на разных индивидуальных предпринимателей", - также говорится в материалах. По данным регулятора, в 2025 году было выявлено 480 таких субъектов – на 21% меньше, чем в 2024 году. Кроме того, в 2025 году Банк России начал использовать данные Росреестра и Федеральной службы судебных приставов для того, чтобы выявлять социально опасные схемы нелегального кредитования под залог жилья. Регулятор анализирует сведения о черных кредиторах, на которых зарегистрированы в качестве залога две и более квартиры, сообщается в материалах. Там также отмечаются проверки информации о нелегальных кредиторах, которым заложенные квартиры отходят по суду. "Используя эту информацию, Банк России выявил 137 нелегальных ипотечных кредиторов, информация о них направлена в правоохранительные органы", - уточняет регулятор. "Кроме того, за 2025 год было выявлено и направлено на блокировку более 4 тысяч страниц в соцсетях и на платформах объявлений с информацией об услугах нелегального кредитования", - говорится в сообщении ЦБ.
