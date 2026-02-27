https://1prime.ru/20260227/tsb-867871419.html

ЦБ выявил 4,6 тысячи криптовалютных кошельков для взносов в пирамиды

2026-02-27T11:03+0300

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Банк России по итогам 2025 года выявил более 4 тысяч криптовалютных кошельков, на которые мошенники предлагали переводить первоначальный взнос в финансовую пирамиду, следует из материала ЦБ РФ о противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке. "Всего в 2025 году было выявлено более 4,6 тысяч криптовалютных кошельков, на которые организаторы финансовых пирамид предлагали переводить первоначальный инвестиционный взнос", - сказано там. При этом субъектов с признаками финансовых пирамид выявлено на 35% меньше, чем годом ранее. "Они составляют более половины всех выявленных мошеннических схем. В основном это интернет-проекты, которые обещали гарантированный доход от совместных инвестиций в различные доходные активы, "инновационный бизнес", драгоценные металлы", - говорится в материале. Банк России также выявил порядка 1,5 тысячи проектов, которые предлагали псевдоинвестиции в криптовалюты и криптоактивы. В 2024 году взносы в криптовалютах принимали 77% пирамидальных проектов, а в 2025 году – 84%. Отмечается, что для привлечения молодой аудитории организаторы пирамид активно используют упоминание искусственного интеллекта. Так, за 2025 год выявлено 79 таких проектов. Вместе с тем снизилась популярность пирамидальных мошеннических схем в форме экономических игр – выявлено 130 проектов (379 – в 2024 году). Организаторы выявленных финансовых пирамид использовали более 7 тысяч сайтов, 350 Telegram-каналов и более 180 страниц в соцсетях, которые распространяли информацию о мошеннических проектах, отмечает Банк России.

