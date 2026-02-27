https://1prime.ru/20260227/tsb-867874358.html

ЦБ назвал свою текущую денежно-кредитную политику жесткой

ЦБ назвал свою текущую денежно-кредитную политику жесткой - 27.02.2026, ПРАЙМ

ЦБ назвал свою текущую денежно-кредитную политику жесткой

Ключевая ставка на уровне 15,5% при заметно замедлившейся инфляции - это по-прежнему жесткая монетарная политика, таким мнением поделился зампред Банка России... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T12:48+0300

2026-02-27T12:48+0300

2026-02-27T12:48+0300

финансы

банки

рф

алексей заботкин

банк россия

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f77060f2bd977bc68e7f3098b5dac2a.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Ключевая ставка на уровне 15,5% при заметно замедлившейся инфляции - это по-прежнему жесткая монетарная политика, таким мнением поделился зампред Банка России Алексей Заботкин. "Ключевая ставка 15,5% при заметно замедлившейся инфляции - это по-прежнему жесткая политика", - приводятся его слова в Telegram-канале ЦБ РФ в рубрике "Заметки об экономике". Зампред далее пояснял, что такая политика сдерживает кредитную активность, и, соответственно, не позволит совокупному макроэкономическому спросу опять уйти "в отрыв" от прироста производственных возможностей и спровоцировать тем самым еще один виток инфляции. В пятницу 13 февраля Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5%, дав дал сигнал о своих будущих действиях. Он будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, алексей заботкин, банк россия, центральные банки