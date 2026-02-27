Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ назвал свою текущую денежно-кредитную политику жесткой - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/tsb-867874358.html
ЦБ назвал свою текущую денежно-кредитную политику жесткой
ЦБ назвал свою текущую денежно-кредитную политику жесткой - 27.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ назвал свою текущую денежно-кредитную политику жесткой
Ключевая ставка на уровне 15,5% при заметно замедлившейся инфляции - это по-прежнему жесткая монетарная политика, таким мнением поделился зампред Банка России... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T12:48+0300
2026-02-27T12:48+0300
финансы
банки
рф
алексей заботкин
банк россия
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f77060f2bd977bc68e7f3098b5dac2a.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Ключевая ставка на уровне 15,5% при заметно замедлившейся инфляции - это по-прежнему жесткая монетарная политика, таким мнением поделился зампред Банка России Алексей Заботкин. "Ключевая ставка 15,5% при заметно замедлившейся инфляции - это по-прежнему жесткая политика", - приводятся его слова в Telegram-канале ЦБ РФ в рубрике "Заметки об экономике". Зампред далее пояснял, что такая политика сдерживает кредитную активность, и, соответственно, не позволит совокупному макроэкономическому спросу опять уйти "в отрыв" от прироста производственных возможностей и спровоцировать тем самым еще один виток инфляции. В пятницу 13 февраля Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5%, дав дал сигнал о своих будущих действиях. Он будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc0c071d8c3f23e4ba98037f6179f27a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, рф, алексей заботкин, банк россия, центральные банки
Финансы, Банки, РФ, Алексей Заботкин, банк Россия, центральные банки
12:48 27.02.2026
 
ЦБ назвал свою текущую денежно-кредитную политику жесткой

Зампред ЦБ Заботкин охарактеризовал ключевую ставку как жесткую монетарную политику

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Центральный банк РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Ключевая ставка на уровне 15,5% при заметно замедлившейся инфляции - это по-прежнему жесткая монетарная политика, таким мнением поделился зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Ключевая ставка 15,5% при заметно замедлившейся инфляции - это по-прежнему жесткая политика", - приводятся его слова в Telegram-канале ЦБ РФ в рубрике "Заметки об экономике".
Зампред далее пояснял, что такая политика сдерживает кредитную активность, и, соответственно, не позволит совокупному макроэкономическому спросу опять уйти "в отрыв" от прироста производственных возможностей и спровоцировать тем самым еще один виток инфляции.
В пятницу 13 февраля Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5%, дав дал сигнал о своих будущих действиях. Он будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
 
ФинансыБанкиРФАлексей Заботкинбанк Россияцентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала