ЦБ назвал свою текущую денежно-кредитную политику жесткой
ЦБ назвал свою текущую денежно-кредитную политику жесткой
2026-02-27T12:48+0300
финансы
банки
рф
алексей заботкин
банк россия
центральные банки
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Ключевая ставка на уровне 15,5% при заметно замедлившейся инфляции - это по-прежнему жесткая монетарная политика, таким мнением поделился зампред Банка России Алексей Заботкин. "Ключевая ставка 15,5% при заметно замедлившейся инфляции - это по-прежнему жесткая политика", - приводятся его слова в Telegram-канале ЦБ РФ в рубрике "Заметки об экономике". Зампред далее пояснял, что такая политика сдерживает кредитную активность, и, соответственно, не позволит совокупному макроэкономическому спросу опять уйти "в отрыв" от прироста производственных возможностей и спровоцировать тем самым еще один виток инфляции. В пятницу 13 февраля Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5%, дав дал сигнал о своих будущих действиях. Он будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
